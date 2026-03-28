NIJE ŠALA Plenki i Zoki konačno za istim stolom 1. travnja

Nakon punih pet godina zastoja, napokon će se održati sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost. Datum je 1. travnja. Premda je riječ o datumu poznatom po šalama i podvalama, u vrhu države uvjeravaju naglašavaju kako, unatoč datumu, nema mjesta sumnji da će se doista održati. Naime, inicijativa za sazivanje sjednice krenula je od premijera Andreja Plenkovića, koji je još sredinom ožujka uputio prijedlog predsjedniku Zoranu Milanoviću. Iako je prijedlog bio jasan i uključivao konkretan vremenski okvir, odgovor s Pantovčaka nije stigao preko noći.