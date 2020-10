Nije se htio rukovati pa su mu odbili zahtjev za državljanstvom

Ako se podnositelj zahtjeva odbije rukovati zbog rodno-specifičnih razloga koji nisu u skladu s ustavom, onda ne može integrirati u njemačko društvo, rekli su na sudu.

<p>Liječniku iz Libanona uskraćeno je njemačko državljanstvo nakon što se odbio rukovati sa dužnosnicom koja mu je trebala uručiti certifikat. </p><p>Naime, 39-godišnji Libanonac je položio test za njemačko državljanstvo s najvišom ocjenom. Bio je na samom rubu da postane Nijemac nakon što je ondje živio 13 godina i završio studij medicine. No, pao je na posljednjoj prepreci. </p><p>Njegov najveći promašaj bio je kada se odbio rukovati s dužnosnicom na svečanosti 2015. godine. </p><p>Cijeli slučaj završio je ubrzo na sudu, a on je u svojoj obrani napisao da su mu državne vlasti uskratile državljanstvo. </p><p>Pet godina nakon svečanosti i samog incidenta, sud je odbio njegovu žalbu rekavši da su čovjekovi 'fundamentalistički' stavovi u suprotnosti s njegovom integracijom u njemačko društvo. </p><h2>Već 18 godina živi u Njemačkoj</h2><p>Libanonac je u Njemačku došao 2002. godine, a 2005. se oženio za Sirijku kojoj je obećao da nikada neće primiti ruku druge žene.</p><p>Zahtjev za državljanstvom podnio je 2012. godine, a tada je i potpisao papire na kojima se zavjetovao da će podržati ustav, a odbiti ekstremizam.</p><p>Sud u Mannheimu iznio je da se incident s rukovanjem na svečanosti kosi s ustavnim jamstvom o jednakosti žena i muškaraca. </p><p>- Ako se podnositelj zahtjeva odbije rukovati zbog rodno-specifičnih razloga koji nisu u skladu s ustavom, onda ne može integrirati u njemačko društvo - rekli su na sudu. </p><p>- To se posebno odnosi ako odbijanje rukovanja sa suprotnim spolom, kao u ovom slučaju - dodali su. </p><p>Njemačka već dugo izražava zabrinutost zbog odnosa koje dolaze od strane male populacije ljudi muslimanske nacionalnosti u zemlji. </p><p>Iz samog postupka odbijanja rukovanja s dužnosnicom proizlazi uvjerenje da žene predstavljaju 'prijetnju seksualnom iskušenju', objašnjavaju sa suda.</p><p>Iako je Libanonac od 2018.godine prestao s rukovanjem neovisno o tome kojeg je tko spola, sud je odbacio tu tvrdnju te to zabilježio kao 'taktički korak' za poboljšanje šansi u dobivanju državljanstva.</p><p>- Rukovanje ima duboke korijene u zapadnoj kulturi. Ono je simbol postizanja sporazuma - rekli su sa suda. </p><p>Uz to, sud predviđa da će ono preživjeti pandemiju korona virusa u kojoj je fizički kontakt sveden na minimum kako bi se smanjile infekcije. </p><p>Libanoncu sada preostaje jedino da se na ovakvu odluku žali saveznom sudu. </p>