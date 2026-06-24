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Nije škola svjetsko prvenstvo, ne trebaju svi igrati kao prvaci

Piše Ana Dasović,
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Nije škola svjetsko prvenstvo, ne trebaju svi igrati kao prvaci
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Neka djeca i mladi sasvim dobro funkcioniraju pod pritiskom, no i nedavno objavljeni rezultati o mentalnom zdravlju mladih pokazuju kako u prosjeku ne idemo u dobrom smjeru

Kraj školske godine, zbrajanje ocjena, državna matura, upisi u srednju školu. Posljednjih mjesec dana nastave izaziva i previše stresa, kako učenicima tako i nastavnicima, složni su svi u školama. Djeca, a posebno mladi, pod prevelikim su pritiskom očekivanja, kako vlastitih tako i onih koje im nameće okolina. Sve je dodatno “podgrijano” društvenim mrežama, silno ubrzanom komunikacijom i kompetitivnošću, koja kao da se pojačava iz godine u godinu.

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