Nije škola svjetsko prvenstvo, ne trebaju svi igrati kao prvaci

Kraj školske godine, zbrajanje ocjena, državna matura, upisi u srednju školu. Posljednjih mjesec dana nastave izaziva i previše stresa, kako učenicima tako i nastavnicima, složni su svi u školama. Djeca, a posebno mladi, pod prevelikim su pritiskom očekivanja, kako vlastitih tako i onih koje im nameće okolina. Sve je dodatno “podgrijano” društvenim mrežama, silno ubrzanom komunikacijom i kompetitivnošću, koja kao da se pojačava iz godine u godinu.