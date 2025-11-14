Nije stala na zebri pa je 'ulovili' dronom! Nije imala ni važeću vozačku. Policija je uhitila...

Obavijesti

Privremeno su joj oduzeli automobil, a istog dana doveli su je sutkinji Općinskog suda u Varaždinu

Policija u Varaždinu je provodila lokalnu akciju 'Pješaci' na trgu bana Josipa Jelačića, tijekom koje su promet nadzirali pomoću drona. Oko 11:30 su snimili auto koji nije propustio pješaka na pješačkom prijelazu. Ubrzo su vozačicu (43) zaustavili - javlja varaždinska policija.

Utvrdili u da joj je vozačka dozvola ranije ukinuta zbog prikupljenih 12 prekršajnih bodova u razdoblju od dvije godine. Budući da je višestruka počiniteljica prekršaja, uhitili su je i priveli u policijsku postaju. Zadržali su je u posebnim prostorijama do dovođenja sucu nadležnog suda.

Privremeno su joj oduzeli automobil, a istog dana doveli su je sutkinji Općinskog suda u Varaždinu. Nakon saslušanja, sutkinja ju je pustila na slobodu. 

Optužnim prijedlogom predložili su kaznu zatvora od 60 dana, novčanu kaznu od 5360 eura i zabranu vožnje na dvije godine.

