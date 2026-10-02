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Nije Vlada Djed Mraz niti su umirovljenici mala djeca

Piše Bojana Mrvoš,
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Nije Vlada Djed Mraz niti su umirovljenici mala djeca
Zagreb: Usklađivanje od samo 14 eura više na prosječnu mirovinu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Jest, prosječna je mirovina u deset godina porasla više od sto posto, ali je i kumulativna inflacija 40 posto. Dakle, kupovna moć umirovljenika jest porasla, ali svakako mnogo manje od mirovine

Do kraja listopada Vlada treba odlučiti koliki će dodatak isplaćivati umirovljenicima po svakoj godini staža - šest, osam, deset eura, manje od ponuđenog ili, iluzorno je očekivati, više. Dodatak se isplaćuje od prošle godine i bit će isplaćivan svake godine. Tako da svake godine, uoči Božića, Vlada umirovljenicima može “darovati” povišicu. Ne daruje ju, međutim, Vlada niti HDZ nego državna, naša zajednička kasa. A ako će dar biti konstanta, zašto se, na kraju krajeva, ne pretvori u mjesečno povećanje mirovina, umjesto da se, onima koji su tu crkavicu itekako zaradili, velikodušno daje dar, kao nešto izvanredno? Nije Vlada Djed Mraz niti su umirovljenici djeca, oni su građani koji su državu gradili.

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