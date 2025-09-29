Sletio kamionom na obilaznici kraj Varaždina, nastala kolona

On je vjerojatni zahvatio zemlju i proklizao. Naime, na tom dijelu nemate rubnjak, a traju radovi paralelno s cestom. Iskopi su široki oko metra, ispričao nam je čitatelj 24sata koji je u ponedjeljak poslijepodne snimio nesreću na varaždinskoj obilaznici.

Foto: snimio čitatelj 24sata

Kako je potvrdila policija, vozač kamiona jedini je sudjelovao u nezgodi gdje je kamion ostao zaglavljen na travnjaku pokraj ceste. Nasreću nije ozlijeđen, a očevid slijedi. Nastala je kolona vozila kojom upravlja policija.

- Zbog izlijetanja kamiona na državnoj cesti DC2 u Varaždinu na jugozapadnoj obilaznici, vozi se usporeno jednim prometnim trakom uz regulaciju prometne policije - navode iz Hrvatskog autokluba.