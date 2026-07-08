Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja, poručuje policija
Nijemac (66) pedofil snimao golu djecu na plaži u Istri
Policija je dovršila istragu nad 66-godišnjim njemačkim državljaninom i pritom utvrdila da je počinio kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju.
- Naime, 6. srpnja oko 15 sati djelatnik zaštitarske tvrtke je u jednom turističkom objektu na području Istre zatekao 66-godišnjeg njemačkog državljanina kako mobitelom kriomice snima nagu djecu i zadržao ga do dolaska policije. Policijski službenici uhitili su muškarca i proveli nad njim kriminalističko istraživanje, u sklopu kojeg su kod počinitelja pronašli materijal inkriminirajućeg sadržaja - navodi policija.
On je 7. srpnja uz kaznenu prijavu priveden u pritvor Pu istarske.
- Ovakva kriminalistička istraživanja pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućuje pravovremenu reakciju policije i privođenje počinitelja.
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