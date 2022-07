Nijemci čuvaju nuklearno oružje 'Nadam se da neću dati naredbu za ispaljivanje atomske bombe'

Znamo što nam je činiti. Naš zadatak je nuklearno odvraćanje u sklopu NATO-a. To treniramo preko četrdeset godina. Spremni smo, rekao je za Deutsche Welle Thomas Schneider (56) objašnjavajući da se nada kako nikada neće morati dati naredbu za ispaljivanje atomskog oružja. On je pukovnik njemačkih zračnih snaga i komandant 33. taktičkog krila njemačkog ratnog zrakoplovstva u bazi Bundeswehr gdje piloti desetljećima vježbaju za slučaj da moraju ispaliti nuklearne bombe.

- Letim na Tornadu već 25 godina. To je lijep, predivan avion - rekao je Schneider opisujući zastarjeli zrakoplov Tornado koji je u slučaju krajnje nužde naoružan američkim nuklearnim oružjem. Naime, baza Bundeswehr je obavezna imati avione koji su sposobni prenositi i ispaljivati takvo oružje pa je trenutno u procesu nabavljanja novih aviona.

- Srce me boli, ali sada dobivamo avione pete generacije. F-35 je jedan od najboljih koje imamo u NATO-u. Ponosni smo i radujemo se što ćemo ga dobiti - naglasio je Schneider koji uskoro Tornado šalje u mirovinu.

Njemačka u vojsku ulaže milijarde eura iako se do ruske agresije na Ukrajinu o zabrani atomskom oružju puno pričalo, sad je sve to malo utihnulo. Naime, vladajući socijaldemokrati, zeleni i liberali planirali su koalicijskim ugovorom zabraniti atomsko oružje u Njemačkoj prošle godine kad su formirali vladu. Prema anketama Nijemci su ranije prema atomskim bombama bili vrlo kritični, ali danas je većina za to da se američke nuklearne bombe tipa B61 zadrže u bazi Büchel na zapadu Njemačke.

Zrakoplovna baza Büchel se upravo rekonstruira, pista se obnavlja. Potrebni su novi hangari za avione F-35, ali to se ne sviđa grupici ljudi koja je napravila protestni kamp ispred baze. - Da, malo nas je. To je jedan od razloga zašto sam se angažirao. Činilo mi se da tek mali broj ljudi zanima ova tema, iako je ona jako važna i prijeteća - kaže Johannes Oehler (32) iz Međunarodne kampanje za ukidanje atomskog oružja. On zajedno s još jedanaest aktivista ispred baze izrađuje cvijeće od papira i druge simbole mira.

- Dok god ima atomskog oružja, to znači da će ono kad-tad biti upotrijebljeno. Moramo to spriječit - kaže aktivist Oehler koji najvećim uspjehom pokreta smatra potpisivanje ugovora o zabrani atomskog oružja prije pet godina. Ugovor su potpisale 122 zemlje, a njih 66 ga je ratificiralo.

