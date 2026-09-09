Putin se hvalio zauzimanjem ukrajinskog grada. Stigao mu je brutalni demantij iz Ukrajine...

Ruski predsjednik Vladimir Putin prvog rujna objavio je kkako je ruska vojska zauzela Svjatohirsk, grad na istoku Ukrajine. Netko iz vojske uvjerio ga je da je to istina. Ali ubrzo su uslijedili demantiji. Tvrdnje Kremlja prvo je opovrgnuo visoki vojni general, a zatim i sam ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski...

Dan nakon Putinove izjave, rusko Ministarstvo obrane objavilo je tvrdnje o zauzimanju grada, no za to nisu pružili nikakve dokaze. U tvrdnje moskovskih dužnosnika sumnju su izrazili čak i neki ruski proratni blogeri.

Situacija je postala jasnija kada su, samo dan nakon priopćenja ruske vojske, brojni ukrajinski novinari prošetali Svjatohirskom. Nisu vidjeli nijednog ruskog vojnika.

Nekoliko dana kasnije, ukrajinski Treći armijski korpus, odgovoran za ovaj dio bojišta, objavio je videozapis s izjavom generala Andrija Bileckog.

The commander of the 3rd Army Corps of the Armed Forces of Ukraine, Andrii Biletskyi, personally arrived in Sviatohirsk and refuted claims by the Russian authorities that the city had been captured.



The city serves as a rear-area zone for the corps and is controlled by troops of… pic.twitter.com/QS6xeOcyW2 — Yigal Levin (@YigalLevin) September 7, 2026

Zapovjednik se slobodno šetao ulicama grada, u blizini crkve, bez šljema na glavi, dok su se u pozadini vidjela civilna vozila.

​- Nije da nikada nije bilo ruskih vojnika u Svjatohirska, ali ovdje sada možete bez problema šetati, iako je preporučljivo nositi pancirku- rekao je zapovjednik ukrajinskog Trećeg armijskog korpusa.

Naknadna izvješća ukrajinskih, ruskih i drugih OSINT analitičara potvrdila su da je ukrajinska vojska vjerojatno uspjela ne samo potisnuti neprijatelja iz Svjatohirska, već i vratiti značajan teritorij u regiji Limana.

*uz korištenje AI-ja