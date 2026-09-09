Obavijesti

News

Komentari 0
RUSKI PEARL HARBOR

Ukrajina u velikom napadu bombardirala ruske brodove, avione, radare, helikoptere

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Ukrajina u velikom napadu bombardirala ruske brodove, avione, radare, helikoptere
Foto: X/Screenshoot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Zapovjednik ukrajinskih Snaga bespilotnih sustava Robert „Magyar” Brovdi objavio je da je u kombiniranom napadu oštećen ili uništen veći broj ruskih vojnih plovila u mornaričkoj bazi Novorosijsk, uključujući i nosače raketa

Ukrajinske obrambene snage i Snage bespilotnih sustava (USF) izvele su u noći s 8. na 9. rujna niz napada na ruske vojne ciljeve u Novorosijsku i Anapi. 

Zapovjednik ukrajinskih Snaga bespilotnih sustava Robert „Magyar” Brovdi objavio je da je u kombiniranom napadu oštećen ili uništen veći broj ruskih vojnih plovila u mornaričkoj bazi Novorosijsk, uključujući i nosače raketa. 

Prema njegovim navodima, dronovi USF-a u Anapi su tijekom iste noći uništili borbeni avion Su-33 namijenjen za djelovanje s nosača zrakoplova i helikopter Mi-8. 

Osim toga, dronovi 1. zasebnog centra USF-a pogodili su u blizini Gelendžika dva ruska radara – Kasta-2E2 te radar 92N6 koji je dio sustava protuzračne obrane S-300/S-400. 

Ukrajinske snage i ranije su izvodile napade na rusku vojnu infrastrukturu: u noći s 29. na 30. kolovoza operateri USF-a napali su aerodrome Millerovo i Jejsk, pri čemu je, prema ukrajinskim navodima, pogođeno pet ruskih sredstava protuzračne obrane.

Zelenski

'Ruski Pearl Harbor' potvrdio je i Volodimir Zelenski. 

 - Odgovaramo na svakodnevne terorističke napade Rusije – učinkovito i praktički duž cijelog njezina teritorija. U protekla 24 sata ostvareni su rezultati u Novorosijsku, u Krasnodarskom kraju. Pogođena je pomorska baza, uključujući terminal za ukrcaj nafte, objekte vojne luke i ratne brodove naoružane projektilima Kalibr - objavio je Zelenski nakon što su se ponovno pojačali napadi odlaskom američkih pregovarača iz Kijeva i Moskve.

 - Zahvaljujem pripadnicima Sigurnosne službe Ukrajine, Snaga bespilotnih sustava, Ukrajinske ratne mornarice, Vojne obavještajne službe i Državne granične službe na preciznosti. Zahvaljujem svima koji razvijaju naše sposobnosti za izvođenje napada na velikim udaljenostima, kako bi se ruski rat sve više osjećao upravo tamo odakle je došao - zaključio je Zelenski.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Putin se hvalio zauzimanjem ukrajinskog grada. Stigao mu je brutalni demantij iz Ukrajine...
U GRADU UOPĆE NEMA RUSA!

Putin se hvalio zauzimanjem ukrajinskog grada. Stigao mu je brutalni demantij iz Ukrajine...

Zapovjednik se slobodno šetao ulicama grada, u blizini crkve, bez šljema na glavi, dok su se u pozadini vidjela civilna vozila.
Ruska vojska nadire u ključne ukrajinske gradove: 'Ljudi idu na kave s puškom, u trgovine'
GRADOVI TVRĐAVE

Ruska vojska nadire u ključne ukrajinske gradove: 'Ljudi idu na kave s puškom, u trgovine'

Rusija polako nagriza takozvani "pojas tvrđava" na istoku, niz od četiri industrijska grada koji čine okosnicu ukrajinske obrane na istoku
Kremlj: Pobjeda je vrlo blizu!
RAT PROTIV UKRAJINE

Kremlj: Pobjeda je vrlo blizu!

Rusija izražava povjerenje u svoj vojni potencijal, dok se borbe za strateški važan Donbas nastavljaju. Glasnogovornik Peskov istaknuo je uvjerenje u skoru pobjedu, unatoč dugotrajnom sukobu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026