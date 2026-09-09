Ukrajina u velikom napadu bombardirala ruske brodove, avione, radare, helikoptere

Ukrajinske obrambene snage i Snage bespilotnih sustava (USF) izvele su u noći s 8. na 9. rujna niz napada na ruske vojne ciljeve u Novorosijsku i Anapi.

BREAKING: Ukraine’s Unmanned Systems Forces commander Robert “Madyar” Brovdi claims that last night’s combined Ukrainian strike on the Russian naval base in Novorossiysk 'lost' several military vessels, including missile carriers.



He also says USF units struck targets around… pic.twitter.com/EAtw7ilkcw — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 9, 2026

Zapovjednik ukrajinskih Snaga bespilotnih sustava Robert „Magyar” Brovdi objavio je da je u kombiniranom napadu oštećen ili uništen veći broj ruskih vojnih plovila u mornaričkoj bazi Novorosijsk, uključujući i nosače raketa.

Prema njegovim navodima, dronovi USF-a u Anapi su tijekom iste noći uništili borbeni avion Su-33 namijenjen za djelovanje s nosača zrakoplova i helikopter Mi-8.

Osim toga, dronovi 1. zasebnog centra USF-a pogodili su u blizini Gelendžika dva ruska radara – Kasta-2E2 te radar 92N6 koji je dio sustava protuzračne obrane S-300/S-400.

Ukrajinske snage i ranije su izvodile napade na rusku vojnu infrastrukturu: u noći s 29. na 30. kolovoza operateri USF-a napali su aerodrome Millerovo i Jejsk, pri čemu je, prema ukrajinskim navodima, pogođeno pet ruskih sredstava protuzračne obrane.

Zelenski

'Ruski Pearl Harbor' potvrdio je i Volodimir Zelenski.

- Odgovaramo na svakodnevne terorističke napade Rusije – učinkovito i praktički duž cijelog njezina teritorija. U protekla 24 sata ostvareni su rezultati u Novorosijsku, u Krasnodarskom kraju. Pogođena je pomorska baza, uključujući terminal za ukrcaj nafte, objekte vojne luke i ratne brodove naoružane projektilima Kalibr - objavio je Zelenski nakon što su se ponovno pojačali napadi odlaskom američkih pregovarača iz Kijeva i Moskve.

We are responding to Russia’s daily terrorist strikes – effectively and practically across its entire map. Over the past 24 hours, there have been results in Novorossiysk, in the Krasnodar region. A naval base was hit, including a terminal used to load oil, military port… pic.twitter.com/Szoqds72Xc — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 9, 2026

- Zahvaljujem pripadnicima Sigurnosne službe Ukrajine, Snaga bespilotnih sustava, Ukrajinske ratne mornarice, Vojne obavještajne službe i Državne granične službe na preciznosti. Zahvaljujem svima koji razvijaju naše sposobnosti za izvođenje napada na velikim udaljenostima, kako bi se ruski rat sve više osjećao upravo tamo odakle je došao - zaključio je Zelenski.