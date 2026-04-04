Obavijesti

News

Komentari 2
BRINE IH NESTABILNOST

Sve više Nijemaca odustaje od putovanja zbog stanja u svijetu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: SEBASTIAN GOLLNOW/DPA

Mnogi Nijemci mijenjaju svoje planove za putovanja za Uskrs i nadolazeće mjesece zbog rata, kriza i političke neizvjesnosti, pokazalo je istraživanje provedeno za turistički sektor objavljeno u subotu

Studija Njemačkog instituta za istraživanje turizma, pokazalo je da je 16 posto od 1124 ispitanika anketiranih između 25. i 30. ožujka promijenilo svoje planove za sljedeća tri mjeseca zbog globalne političke situacije.

Među onima koji su promijenili svoje planove, 46 posto odlučilo se protiv putovanja, a 32 posto već je otkazalo putovanje.

- Odlazak na odmor nije nepolitička stvar - rekao je Julian Reif, ravnatelj instituta, dodajući da su politički uvjeti na odredištu glavna komponenta odluka o odmoru.

Dvije trećine ispitanika smatra političke uvjete na svom odredištu važnima ili vrlo važnima, a 79 posto ih je reklo da bi izbjegavali odredišta s političkom nestabilnošću ili društvenim nemirima.

Direktor njemačke turističke zajednice Reinhard Meyer rekao je da aktualna politička situacija u svijetu ima očit utjecaj na planove za putovanja, barem kratkoročno.

- Naše istraživanje jasno pokazuje neizvjesnost koja prevladava među njemačkim turistima zbog globalne krize i rezultirajućeg povećanja cijena - rekao je.

Unatoč tome, 72 posto Nijemaca planira putovati na odmor, bilo u zemlji ili u inozemstvu, u razdoblju od travnja do lipnja, a Bavarska je popularno domaće odredište. Španjolska i Italija predvode ljestvicu za inozemna putovanja.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026