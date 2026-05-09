Nijemci upozorili na otkazivanje ogromnog broja letova: Ovo će pogoditi milijune putnika

Udruženje njemačkih zračnih luka (ADV) upozorilo je da bi u budućnosti moglo doći do otkazivanja velikog broja letova čime bi bili pogođeni milijuni putnika, kao i do podizanja cijena avionskih karata zbog nedostatka mlaznog goriva.

„Bojimo se da će biti otkazani daljnji letovi, posebno niskotarifnih avioprijevoznika i prema odredištima manje važnim za turizam“, rekao je Ralph Beisel, glavni izvršni direktor ADV-a, za nedjeljno izdanje njemačkih novina Welt.

U najboljem slučaju za 2026., broj putnika ostao bi nepromijenjen. „U najgorem slučaju, neke zračne luke suočavaju se s padom kapaciteta od 10 posto. Preneseno na sve zračne luke, to bi utjecalo na 20 milijuna putnika“, rekao je Beisel.

To bi značilo da neke destinacije više uopće ne bi bile opsluživane, a druge bi imale manje letova što bi koštalo više.

Rat u Iranu remeti isporuke nafte kroz Hormuški tjesnac, povećavajući cijenu mlaznog goriva i potičući neke aviokompanije na otkazivanje letova.

„Cijene kerozina su dvostruko veće nego prije rata, već više od dva mjeseca. Ne očekujemo ni da će se situacija vratiti u normalu u nadolazećim mjesecima“, rekao je Beisel.

„Čak i ako kerozin bude dostupan, zrakoplovne tvrtke neće moći profitabilno obavljati mnoge letove po tim cijenama.“