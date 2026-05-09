Obavijesti

News

Komentari 1
KAOS OKO KEROZINA

Nijemci upozorili na otkazivanje ogromnog broja letova: Ovo će pogoditi milijune putnika

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Nijemci upozorili na otkazivanje ogromnog broja letova: Ovo će pogoditi milijune putnika
Foto: Lisi Niesner

Rat u Iranu remeti isporuke nafte kroz Hormuški tjesnac, povećavajući cijenu mlaznog goriva i potičući neke aviokompanije na otkazivanje letova.

Udruženje njemačkih zračnih luka (ADV) upozorilo je da bi u budućnosti moglo doći do otkazivanja velikog broja letova čime bi bili pogođeni milijuni putnika, kao  i do podizanja cijena avionskih karata zbog nedostatka mlaznog goriva.

„Bojimo se da će biti otkazani daljnji letovi, posebno niskotarifnih avioprijevoznika i prema odredištima manje važnim za turizam“, rekao je Ralph Beisel, glavni izvršni direktor ADV-a, za nedjeljno izdanje njemačkih novina Welt.

U najboljem slučaju za 2026., broj putnika ostao bi nepromijenjen. „U najgorem slučaju, neke zračne luke suočavaju se s padom kapaciteta od 10 posto. Preneseno na sve zračne luke, to bi utjecalo na 20 milijuna putnika“, rekao je Beisel.

SUKOB NA BLISKOM ISTOKU Lufthansa očekuje 1,7 mlrd eura dodatnih troškova zbog goriva
Lufthansa očekuje 1,7 mlrd eura dodatnih troškova zbog goriva

To bi značilo da neke destinacije više uopće ne bi bile opsluživane, a druge bi imale manje letova što bi koštalo više.

Rat u Iranu remeti isporuke nafte kroz Hormuški tjesnac, povećavajući cijenu mlaznog goriva i potičući neke aviokompanije na otkazivanje letova.

„Cijene kerozina su dvostruko veće nego prije rata, već više od dva mjeseca. Ne očekujemo ni da će se situacija vratiti u normalu u nadolazećim mjesecima“, rekao je Beisel.

„Čak i ako kerozin bude dostupan, zrakoplovne tvrtke neće moći profitabilno obavljati mnoge letove po tim cijenama.“

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VODIČ KROZ KAOS Policija će u subotu imati pune ruke posla: Evo što nas sve čeka u Zagrebu
SIGURNOSNI RIZIK

VODIČ KROZ KAOS Policija će u subotu imati pune ruke posla: Evo što nas sve čeka u Zagrebu

Sva tri okupljanja predstavljaju sigurnosni rizik, ne samo zbog broja sudionika, već i zbog njihovog vremenskog i prostornog preklapanja
Netko u Hrvatskoj osvojio čak 848 tisuća € na Eurojackpotu!
PROVJERITE LISTIĆE

Netko u Hrvatskoj osvojio čak 848 tisuća € na Eurojackpotu!

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 12.05.2026., a glavni dobitak iznosi 87.000.000,00 eura.
LICE MONSTRUMA Evo kako je srpski zločinac Travica reagirao kad je dobio 20 godina zatvora
MUČIO I UBIJAO BRANITELJE

LICE MONSTRUMA Evo kako je srpski zločinac Travica reagirao kad je dobio 20 godina zatvora

Županijski sud u Osijeku nepravomoćno je osudio Željka Travicu (64) na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina u Ceriću 1991. godine. Optužen je da je sudjelovao u zlostavljanju i strijeljanju zarobljenih hrvatskih policajaca i pripadnika HOS-a nakon pada mjesta. Na izricanju presude bio je i glavni svjedok Zoran Šorli, kojeg je Travica tijekom ročišta nazvao lažovom.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026