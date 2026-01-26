Tijekom sljedećih šest mjeseci 69-godišnjakinja je, vjerujući u izmišljenu priču, u nekoliko navrata uplatila ukupno 5.000 eura na inozemne račune nepoznatih osoba
Njemica (53) se predstavila kao liječnik iz Libanona, ženu (69) iz Osijeka prevarila za 5000 eura
Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjom državljankom Njemačke koju sumnjiče za kazneno djelo prijevare, a žrtva je 69-godišnja žena iz okolice Osijeka.
Kako je utvrdila policija, osumnjičena je u veljači prošle godine putem društvene mreže stupila u kontakt s oštećenom te joj se lažno predstavila kao liječnik iz Libanona. Lažnim prikazivanjem činjenica dovela ju je u zabludu da je muškarac, da su u ljubavnoj vezi te da planira doći u Hrvatsku kako bi se vjenčali, izvijestili su iz PU osječko-baranjske.
Tijekom sljedećih šest mjeseci 69-godišnjakinja je, vjerujući u izmišljenu priču, u nekoliko navrata uplatila ukupno 5.000 eura na inozemne račune nepoznatih osoba.
Protiv osumnjičene slijedi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
Iz policije ponovno upozoravaju građane da ne uplaćuju novac nepoznatim osobama koje upoznaju putem interneta te pozivaju na oprez. Više informacija o internetskim prijevarama dostupno je na stranici webheroj.hr.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+