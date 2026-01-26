Njemica (53) se predstavila kao liječnik iz Libanona, ženu (69) iz Osijeka prevarila za 5000 eura

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjom državljankom Njemačke koju sumnjiče za kazneno djelo prijevare, a žrtva je 69-godišnja žena iz okolice Osijeka.

Kako je utvrdila policija, osumnjičena je u veljači prošle godine putem društvene mreže stupila u kontakt s oštećenom te joj se lažno predstavila kao liječnik iz Libanona. Lažnim prikazivanjem činjenica dovela ju je u zabludu da je muškarac, da su u ljubavnoj vezi te da planira doći u Hrvatsku kako bi se vjenčali, izvijestili su iz PU osječko-baranjske.

Tijekom sljedećih šest mjeseci 69-godišnjakinja je, vjerujući u izmišljenu priču, u nekoliko navrata uplatila ukupno 5.000 eura na inozemne račune nepoznatih osoba.

Protiv osumnjičene slijedi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.

Iz policije ponovno upozoravaju građane da ne uplaćuju novac nepoznatim osobama koje upoznaju putem interneta te pozivaju na oprez. Više informacija o internetskim prijevarama dostupno je na stranici webheroj.hr.