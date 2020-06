'Nikad nećemo imati proizvoda da zadovoljimo svoje potrebe'

ospodarski nacionalizam se pojavljuje i to je problem jer mi nikad nećemo imati toliku širinu proizvoda da bi zadovoljili potrebe svog stanovništva. Naš je problem godinama neharmonizirana zemlja, smatra Bago

<p><strong>Marin Pucar</strong>, predsjednik Uprave Podravke, <strong>Ivan Ergović</strong>, predsjednik Uprave NEXE grupe, <strong>Darinko Bago</strong>, predsjednik Hrvatskih izvoznika, <strong>Krešimir Sever</strong>, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata i <strong>Krunoslav Šošić</strong>, Sunce Hoteli, Brela gostovali su u <a href="https://vijesti.hrt.hr/627898/kako-reorganizirati-gospodarstvo-u-uvjetima-pandemije">HRT-ovoj emisiji Otvoreno</a> na temu reorganizacije hrvatskog gospodarstva.</p><p>Marin Pucar kaže kako su u Podravci u prvih 6 mjeseci funkcionirali više nego dobro.</p><p>- Strateški dio u kojem je Podravka uvijek bila okrenuta izvozu tako da ne ovisi o jednom tržištu. Nama je hrvatsko tržište svega 1/3 prihoda. Upravo zahvaljujući takvoj strukturi prihoda, nakon 6 mjeseci mi danas možemo reći da imamo rast od 5 posto. Isplatili smo radnicima regres od 3.000 kuna i bonus od 1.000 kuna koji su zaslužili, rekao je Pucar.</p><p>Marin Pucar ističe kako druga polovica ove godine nam kazuje da ćemo imati puno više izazova nego u prvoj polovici.</p><p>- Imali smo problem s dobavom ambalaže i sirovina, onda s organizacijom proizvodnje onda smo u drugom kvartalu generirali i negativne prihode koji su bili prisutni u travnju, dodao je. </p><p>Pucar ističe kako se jedan dio prelio zaliha kod trgovaca, a drugi dio kod kućanstva.</p><p>- Zalihe se polako tope, lipanj je došao u stabilizaciju gdje bi trebali biti na razini prošle godine, dodao je Pucar.</p><p>Marin Pucar ističe promjenu navika kod potrošača.</p><p>- Imamo privilegiju da su naši proizvodi primarni u trgovačkoj košarici. Potrošač je postao puno racionalniji, kompanije će imati puno veći izazov. Turistički dio neće funkcionirati na razini kroz pad prihoda i pad potrošnje, rekao je Pucar.</p><p>- Potrošnja bi trebala biti generator oporavka uz investicije koje su neophodne, dodao je.</p><p>Krešimir Sever pozdravlja činjenicu da se poslodavci ne stide reći kako su isplatili božićnice i regres.</p><p>- Kao da je sramota da radnik dobije bonus ili nagradu uz plaću. Treba poticati takve situacije. Trebamo poticati domaću potrošnju. Dosad smo domaću proizvodnju gurali u stranu, a uvozili smo robu vrlo često loše kvalitete. Mi smo politikom niskih plaća izgurali naše radnike van, a uvozi se jeftina radna snaga koja ne može nadomjestiti puno toga. U tim politikama je dosta važno da radnici dobivaju dostojnu plaću i da imaju sigurne poslove. Ako u Hrvatskoj većina ljudi ne može sklopiti dostojno početak i kraj mjeseca, onda imamo problem, a imamo ga, rekao je Sever.</p><p>Krešimir Sever ističe kako u ovo vrijeme, država s jedne strane daje potporu poslodavcima da zadrži radnike, ali s druge strane taj radnik mora imati takvu plaću da on svojom potražnjom i potrošnjom potiče proizvodnju u svim sektorima koji će tamo zadržati radnike i zavrtjeti sustav.</p><p>- Ako se to prekida, imamo problem. Ljudi neće čarapirati ili trezorirati te novce, nego to ide u potrošnju, dodao je.</p><p>Darinko Bago smatra kako su se hrvatski izvoznici našli u nezgodnoj situaciji.</p><p>- Hrvatska je po broju stanovnika mala zemlja. Po strukturi gospodarstva intenzivno ovisi o uvozu da bi mogli napraviti finalni proizvod. Ogromnu količinu rade za susjedne zemlje, a dominantno za Njemačku. Gospodarski nacionalizam se pojavljuje i to je problem jer mi nikad nećemo imati toliku širinu proizvoda da bi zadovoljili potrebe svog stanovništva. Naš je problem godinama neharmonizirana zemlja, to treba raditi administracija da prepozna potencijal, rekao je Bago.</p><p>Darinko Bago kaže kako moramo biti vezani sa susjednim zemljama.</p><p>- Mi dominantno uvozimo i izvozimo iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Mađarske. Vlada i premijer mora imati vjerodostojne ljude koji znaju posao da znaju za koga radimo i što radimo. Za lobiranje kod proizvoda dolazi se vrlo grubo, na vrlo agresivan način, rekao je Bago.</p>