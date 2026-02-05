"Nikad nismo vidjeli nešto ovakvo, more je naraslo 70 centimetara i prelilo se na rivu"

Teško nevrijeme pogodilo je hrvatsku obalu u srijedu navečer, more je dosezalo najviše razine zabilježene posljednjih godina. Obilna kiša, temperature previsoke za ovo doba i orkansko jugo doveli su do poplava, prekida prometnih veza i odsijecanja otoka od kopna.

Poplavile su ulice u Trogiru, Omišu, Splitu, na Pagu, a najteže je bilo na području Kaštela, gdje se more snažno izlilo na rive i prodrlo duboko u mjesta - na ulice, kuće i poslovne prostore. Kaštelani su jučerašnji dan proveli u ispumpavanju vode i saniranju velike štete. Vatrogasci su tamo na terenu bili čitavu noć na četvrtak, odradili su dvjestotinjak intervencija.

Ne pamte ovakvu poplavu - u prvih sat i pol zaprimili su oko 50 dojava o poplavama na rivi svih sedam Kaštela. Građani su noć proveli braneći imovinu vrećama s pijeskom i improviziranim barijerama.

Nevera je započela u srijedu oko 20 sati, pratilo ju je olujno jugoistočno nevrijeme s udarima vjetra koji su na mahove dosezali brzinu do 60 kilometara na sat. U kombinaciji s izraženom plimom, razina mora porasla je za više od 70 centimetara, što je bilo dovoljno da se more prelije preko obale.

Na službenoj postaji Državnog hidrometeorološkog zavoda na splitskom Marjanu zabilježen je udar juga od 131,4 kilometra na sat.

Brojnim građanima Kaštela uništene su kuće i drugi objekti, more je nosilo sve pred sobom.

- Imali smo 25 centimetara vode u kući. U samo dvije minute je sve poplavilo. U 19.40 me zvao susjed da mu pomognem otvoriti šahtove jer ne sluti na dobro. Divljali su valovi. Oko 23 sata vrijeme se smirilo, a nama je ostala velika šteta u kući. Oštećen je namještaj, sve što je voda dotaknula. Bujica je odnijela čak i željezna vrata na kući, zamislite koja je to snaga bila, rekao nam je stanovnik Kaštel Novoga.

Poplave su pogodile i grad Pag u srijedu, do podizanja razine mora došlo je na nekoliko lokacija. Trg u Omišu također je bio pod vodom, ni tamo ne pamte ovakvo nevrijeme.

- Ljudima je sve poplavljeno. Ulice su pod vodom i cijeli grad pliva... Išao sam im pomoći i pronašao se u centru naleta valova. Bilo mi je žao ljudi. Morao sam im pomoći. Nikada nisam vidio nešto ovakvo - kazao nam je čitatelj iz Omiša.

Na plutači Državnog hidrometeorološkog zavoda kod Palagruže izmjerene su visine valova od 8,2 metara, a na istom mjestu je 2019. godine izmjerena rekordna visina valova od 10,8 metara. Razina Jadranskog mora godišnje se povećava u prosjeku oko tri milimetra, što znači da svake tri godine more poraste za gotovo centimetar.

Svjetioničar Vojislav Šain - Vojo je na svjetionik na Palagruži s Korčule došao prije 26 godina. Kaže nam da je ova oluja bila velika, ali ne i najgora.

- U par navrata je bilo ovakvih nevera, a približno su to slični udari vjetra, čovjek to sve prođe, dobro je dok ne bude gore, kazuje svjetioničar.

- Nauči vas Palagruža režimu, i momentima za koje niste ni mislili da su mogući, objašnjava.

Dramatičan prirodni fenomen na obali objasnio nam je oceanolog s Instituta Ruđer Bošković, Ivica Vilibić. Kako kaže, poplava je izravna posljedica tzv. ciklonalne plime ili olujnog uspora.

- Radi se o porastu razine mora uzrokovanom niskim tlakom i jakim vjetrovima. U Jadranu jako jugo - a jučer popodne i noćas je puhalo olujnom jačinom u srednjem Jadranu - diže razinu mora, dok je tlak bio vrlo nizak. Uz to, najviše razine mora su zabilježene za vrijeme plime, koja je 'donijela' dodatnih desetak centimetara kod poplave - rekao nam je Vilibić.

Upozorava da ovi događaji nisu izolirani incidenti, već dio opasnog trenda. Iako su vjetar i tlak neposredni krivci, dugoročni porast razine mora igra ključnu ulogu.

- Stalni porast razine mora je prisutan u pozadini cijele priče, ali obalne poplave su vam isto kao kad jednako zaljuljate čašu punu vode ili do pola napunjenu - naravno da će kod pune čaše voda se proliti, dok kod polupune neće. Što u biti govori da je porast razine mora ključan za obalne poplave, kao i olujno jugo i nizak tlak - objasnio nam je.

Na službenoj postaji Državnog hidrometeorološkog zavoda na splitskom Marjanu zabilježen je udar juga od 131,4 km/h. Apsolutni rekord i dalje drži udar od 149 km/h iz veljače 1986. godine. Još snažniji vjetar zabilježen je na Palagruži, gdje je izmjeren udar od čak 137 km/h, dok su meteorološke plutače na otvorenom moru bilježile valove visoke i do osam metara.

Totalni kaos

U srijedu je tijekom dana, zbog premještanja ciklone s Tirenskog na Jadransko more, bilo na snazi narančasto obalno upozorenje za Zapadni dio Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te Sjevernu Dalmaciju. Za srednju i južnu Dalmaciju izdano je i crveno upozorenje zbog olujnih, lokalno i orkanskih udara juga, rekli su za 24 sata dežurni prognostičari iz splitskog DHMZ-a.

Analizirali su vremenske i oceanografske prilike za 4. veljače, ali i izglede vremena do kraja tjedna. Za srijedu su bila izdana upozorenja za udare juga i jugozapadnog vjetra 35-50 čvorova, a na srednjem i južnom Jadranu juga do 65 čvorova. Upozorilo se i na jače valovito, prema otvorenom i uzburkano more te lokalne nevere.

Iz DHMZ-a kažu kako je jučer situacija bila nešto mirnija, no približavanjem nove ciklone sa sjeverozapada očekuje se novo jačanje juga. Za petak je stoga ponovno na snazi narančasto obalno upozorenje za regije Sjeverna, Srednja i Južna Dalmacija, kao i žuto upozorenje na vjetar za Kninsku regiju, Riječku regiju, Splitsku regiju i Dubrovačku regiju. U Splitskoj i Dubrovačkoj regiji za petak je na snazi i žuto upozorenje na grmljavinsko nevrijeme.

- Sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme, mjestimice uz kišu, lokalno i pljuskove s grmljavinom. Puhat će jako do olujno jugo koje će sredinom dana prvo na sjevernom Jadranu okretati na sjeverozapadni vjetar. More će biti umjereno valovito i valovito, moguće i jače valovito. Za vikend manje vjetrovito iako i dalje nestabilno, pa se u subotu očekuje povremena kiša i pljuskovi, osobito na jugu Dalmacije, dok će u nedjelju biti više suhog vremena. Puhat će većinom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a u poslijepodnevnim satima jugo te će more biti malo do umjereno valovito - izvjestili su iz DHMZ-a.