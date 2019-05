Nikako se složiti: Sukobili se oko pobjede nad fašizmom...

Dalija Orešković iz stranke START i Zlatko Hasanbegović iz Neovisnih za Hrvatsku bili su gosti Dvoboja TNT-a i žestoko su se sukobili. Najoštrije oko objave Hasanbegovićeve stranačke kolegice Brune Esih kako je 8. svibnja Zagreb pao.

- To znači konstatiranje notorne činjenice da je 8. svibnja 1945. u gradu Zagrebu uspostavljena i obnovljena jugoslavenska država te protudemokratski boljševički poredak. Drugim riječima jugoslavenska država bilo koje vrste i hrvatska država su su savršenoj suprotnosti, boljševički poredak i moderni parlamentarni poredak su u savršenoj suprotnosti - rekao je Hasanbegović te naglasio da se u drugim europskim zemljama slavi pobjeda nad fašizmom jer su obnovljene parlamentarne demokracije.

- U kalendaru državnih blagdana ne postoji dan oslobođenja Zagreba, a 9. 5. se u Europi ne obilježava kao Dan pobjede već kao dan kada je 1950. Schummanovom deklaracijom uspostavljen zametak EU-a - objasnio je Hasanbegović.

'Neformalno okupljanje paleokomunističkih udruga'

Napao je i proslavu Saveza antifašističkih boraca u Lisinskom na kojoj je izviždana izaslanica predsjednice Mirjana Hrga.

Nazvao ih je neformalnim okupljanjem paleokomunističkih udruga, na kojima iz njemu nepoznatih razloga nastupaju i dužnosnici. Rekao je i da mu nije jasno zašto si predsjednica dopušta slanje svojih izaslanika i ponižavanje ustanove Predsjednice RH, koju su izvrgavali ruglu.

- Tko bi rekao da se u jednoj konstataciji s Vama mogu složiti, a to je da je državni vrh izvrgnut ruglu, uz drugačije objašnjenje. Izvrgnut je ruglu činjenicom daje Bruna Esih dosta često bila izaslanica predsjednice, a vidjeli smo kako Bruna Esih komentira dan oslobođenja Zagreba. To znači da vi podržavate nešto što je dovelo do tragičnih posljedica za našu državu i civilizaciju u cjelini. U politički ste prostor ušli Vi i Bruna Esih na listi HDZ-a, to pokazuje čiji ste vi projekt. Kada je državni vrh odustao od temeljnih vrijednosti na kojima počiva naša država, onda je država pala - rekla je Orešković.

'U Zagrebu imamo na desetke Ovčara'

Na pitanje svodi li on partizansku vojsku samo na egzekutore, Hasanbegović je poručio:

- Niti jedna vojska na svijetu se ne može svesti samo na egzekutore, ali u kontekstu toga što se dogodilo u Zagrebu 8. svibnja, ulazi Jugoslavenska armija, dan nakon toga se Zagreb pretvara u mjesto masovnih egzekucija. Izvukli su iz sanatorija u Brestovcu dvjesto ranjenika i ubili. Isto što su radili na Ovčari. U Zagrebu imamo na desetke Ovčara. Slom jednog poretka koji nosi hipoteke zločina, nije nužno uspostava slobode, to je notorna činjenica

Orešković je pak podsjetila da su u Hasanbegović i Esih u stranci izvjesili zastavu s prvim bijelim poljem, te da manipuliraju javnim prostorom već duže vrijeme jer im to netko dopušta.

- Ja bih bio u zatvoru da se provodi ona praksa od 1945. do 1990. - rekao je Hasanbegović.

- Sramota je što je tamo bio samo jedan ministar, sramota što se tamo nije nacrtao državni vrh, sramota je što Vam se dopušta da svrstavate Hrvatsku na krivu stranu - poručila je Orešković.