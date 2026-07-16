Nikaragva odlučila prekinuti diplomatske odnose s Italijom!

Nikaragva je prekinula diplomatske odnose s Italijom zbog spora oko ubojstva bivšeg talijanskog premijera Alda Mora 1978., priopćilo je u četvrtak nikaragvansko ministarstvo vanjskih poslova.

Ministarstvo je reklo da je odluka potaknuta komentarima talijanskog ministra vanjskih poslova Antonija Tajanija koji je kritizirao tu srednjoameričku državu zbog skrivanja bivšeg militanta osuđenog za atentat na bivšeg talijanskog premijera.

Tajani je doveo u pitanje odluku Nikaragve o dodjeli državljanstva Alessiju Casimirriju, bivšem članu krajnje ljevičarskih Crvenih brigada.

Mora, bivšeg premijera i vođu talijanskih kršćanskih demokrata, otele su Crvene brigade u ožujku 1978.

Skupina je zahtijevala puštanje zatvorenih članova u zamjenu za njegovu sigurnost, ali Moro je pronađen mrtav u prtljažniku automobila otprilike dva mjeseca kasnije.

Talijansko ministarstvo vanjskih poslova, kada je zamoljeno za komentar, ponovilo je Tajanijev poziv za izručenje Casimirrija.

„Poručujemo Nikaragvi da je davanje imuniteta kriminalcu neprihvatljivo“, rekao je Tajani.