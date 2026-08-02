Obavijesti

News

Komentari 0
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
VELIKI INTERVJU PLUS+

Nikola Grmoja o strancima, euru i odnosima u politici: 'Most nikad nije doveo HDZ na vlast!'

Piše Hrvoje Zovko,

NOVI EXPRESS Lider Mosta naširoko objašnjava neke od svojih najvažnijih političkih pozicija, a posebno ističe potrebu razbijanja stranačkog duopola HDZ-a i SDP-a te zaštitu tzv. nacionalnih vrijednosti

Želim na izborima pobijediti globalistički HDZ i njegove partnere, Možemo! i SDP, poručuje u velikom intervjuu za Express Nikola Grmoja, predsjednik Mosta.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Otac ubio dvoje djece i sebe? Požar u kući podmetnut je na nekoliko mjesta istovremeno
STRAVA U SV. KRIŽU ZAČRETJU

Otac ubio dvoje djece i sebe? Požar u kući podmetnut je na nekoliko mjesta istovremeno

Tijela dvoje maloljetnika te 46-godišnjaka pronađeno je na katu kuće u Svetom Križu Začretju. Policija je utvrdila da je u nekoliko prostorija u kući zapaljena vatra koja je izazvala požar
VUČIĆ OBNAVLJA VOJSKU...ali vojnici bježe: Evo tko mu rado daje tenkove, haubice, avione
VELIKA ANALIZA

VUČIĆ OBNAVLJA VOJSKU...ali vojnici bježe: Evo tko mu rado daje tenkove, haubice, avione

NOVI EXPRESS Ugledni i upućeni vojni analitičar u detalje objašnjava što je u pozadini brzog i skupog procesa obnove borbenih potencijala Beograda i kako bi to sve skupa moglo završiti
VIDEO Užas kod Nove Gradiške: Više ozlijeđenih u nesreći na A3. 'Gadno, autu je ispao motor...'
STVORILA SE KOLONA

VIDEO Užas kod Nove Gradiške: Više ozlijeđenih u nesreći na A3. 'Gadno, autu je ispao motor...'

U nesreći na autocesti A3 vozilu je smrskan prednji kraj, a intervenirali su i vatrogasci. Ozlijeđene su prevezli u dvije bolnice, a očevid još traje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026