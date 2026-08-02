VELIKI INTERVJU PLUS+
Nikola Grmoja o strancima, euru i odnosima u politici: 'Most nikad nije doveo HDZ na vlast!'
NOVI EXPRESS Lider Mosta naširoko objašnjava neke od svojih najvažnijih političkih pozicija, a posebno ističe potrebu razbijanja stranačkog duopola HDZ-a i SDP-a te zaštitu tzv. nacionalnih vrijednosti
Želim na izborima pobijediti globalistički HDZ i njegove partnere, Možemo! i SDP, poručuje u velikom intervjuu za Express Nikola Grmoja, predsjednik Mosta.
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