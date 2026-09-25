Nikola Grmoja odgovorio Pripuzu: Treba ga odlikovati Redom Danice hrvatske

Nikola Grmoja odgovorio je Petru Pripuzu nakon što je predložio da zastupnika Mosta odlikuju Redom kneza Domagoja s ogrlicom za "hrabrost i junaštvo".

- Budući da me Petar Pripuz predložio za odlikovanje Redom kneza Domagoja s ogrlicom za hrabrost, zahvaljujem mu i uzvraćam prijedlogom da se njega odlikuje Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića za osobite zasluge u razvoju hrvatske ekonomske misli - sarkastično je naveo Grmoja pa dodao zbog čega.

- Prije svega, za dvije iznimne inovacije. Prva je kružno gospodarenje otpadom: onečišćivač zaradi na odlaganju opasnog otpada, a potom još jednom na zbrinjavanju tog istog otpada. Nema ništa bolje od: Ruka Ruku Mije - kada su obje ruke tvoje, zar ne? Druga je razvoj revolucionarnog modela spalionica na otvorenom koje, za razliku od klasičnih spalionica, ne zahtijevaju baš nikakvo ulaganje. Ovo je ekonomski perpetuum mobile, savršeni stroj koji bez dodatnih izvora energije sam radi, a na sreću vlasnika sklon je i radosnim samozapaljenjima. Takav doprinos ekonomiji zaslužuje priznanje koje, vjerujem, neće izostati ni kada iz Nobelovih odbora čuju za ove brojne i nesvakidašnje inovacije - zaključio je.