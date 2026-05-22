Nikola Koceić Bilan novi rektor Sveučilišta u Splitu, studenti ga dočekali bakljadom i pjesmom

Koceić Bilan do sada je bio prorektor za studente, nastavu i poslovanje, a za rektora Sveučilišta natjecali su se i prorektor za infrastrukturu Nikša Jajac, koji je dobio devet glasova, te Mile Dželalija, za kojega nitko nije glasao. Nakon objave rezultata glasanja Koceić Bilan izjavio je kako je najveća čast kada ga prepozna i izabere akademska zajednica kojoj pripada već 35 godina. Isto tako je ogroman izazov biti na čelu akademske zajednice s 20.000 studenata i 2000 zaposlenika, koja treba biti intelektualno, znanstveno, nastavno i umjetničko središte, ne samo Splita i Dalmacije, već i cijele regije.

Studenti su bakljadom i hajdučkom pjesmom 'Ja ne mogu drugo nego da ga volim' dočekali novoizabranog rektora Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Nikolu Koceića-Bilana.

"Smatram da naše sveučilište treba biti čuvar svih vrijednosti koje baštinimo i svjetionik koje će obasjavati cijelo društvo. Naše je sveučilište postalo jedan od prepoznatljivih simbola Splita. U prethodnom smo razdoblju napravili transformaciju tako da je sada Split postao istinski sveučilišni grad", ustvrdio je Koceić Bilan.

Koceić Bilan je redoviti profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu ​(PMF) u Splitu. Po struci je profesor matematike i informatike, a akademski i profesionalni put već mu je desetljećima vezan uz splitsku znanstvenu zajednicu. S PMF-om je povezan više od 30 godina​ jer je tamo studirao, nakon čega je ostao na njemu raditi kao nastavnik, znanstvenik i sveučilišni dužnosnik.

​Bivši rektor Sveučilišta u Splitu Dragan Ljutić ​na tu je poziciju došao nakon 53. sjednic​e Senata Sveučilišta u Splitu, ​koja je bila održana 2018. godine. ​Sveučilište je vodio u dva mandata, a prije njega je na toj funkciji godinama bio Šimun Anđelinović.