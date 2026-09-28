Nina Obuljen Koržinek: 'Andrea Zlatar Violić ostavila je snažan trag u hrvatskoj kulturi'

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek uputila je u ponedjeljak izraze sućuti u povodu smrti sveučilišne profesorice i bivše ministrice Andree Zlatar Violićm ističući kako je ona svojim javnim djelovanjem ostavila snažan trag u hrvatskoj kulturi. Izniman je znanstveni doprinos hrvatskoj znanosti o književnosti, koji je od svojih najranijih znanstvenih pothvata i otkrića tijekom dugogodišnjeg rada kao redovita profesorica na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu ostvarila Andrea Zlatar Violić, stoji u sućuti.

Impresivan je popis njezinih objavljenih znanstvenih radova, eseja, poezije i brojnih članaka u stručnim publikacijama. Posebnu pozornost usmjeravala je istraživanju suvremene hrvatske književnosti u europskom kontekstu, a njezin najraniji znanstveni interes obilježili su proučavanje „Davidijade“ - najsloženijeg antičkog epa biblijskog sadržaja Marka Marulića, kao i istraživanje djela europske medijavalistike, posebice autobiografskih tekstova.

Od Marulićeve „Davidijade“ do Prustovih djela, njezini su znanstveni radovi nadilazili uže krugove hrvatske komparatistike i širili se kako interdisciplinarno u druga humanistička područja, tako i na međunarodnoj razini. Usmjerivši svoj znanstveni interes u područje autobiografije, memoaristike i povijesti privatnog života, nastavila ga je produbljivati i kroz čitanja ključnih djela suvremene književnosti. Njezina fascinacija djelom Marcela Prousta kojeg je tumačila kroz radikalnu redefiniciju sjećanja i subjektivnosti, prenijela je na mnoge sadašnje, a vjerujemo i buduće čitatelje, ističe u sućuti Obuljen Koržinek.

Bila je omiljena profesorica koju će mnoge generacije studenata komparativne književnosti pamtiti po njenoj iznimnoj erudiciji nikada ograničenoj obrazovnim standardima, jasnoći i strasti kojom je prenosila ne samo svoje veliko znanje već i promišljanje kulture i umjetnosti.

Njezina velika radna energija i znanje, omogućili su joj da usporedo sa znanstvenom i nastavnom djelatnošću ostvari i sjajnu publicističku, izdavačku i uredničku karijeru. Važna je bila i njezina uloga kao urednice kulture u Studentskom listu i Radiju 101, a posebno je velik njezin doprinos hrvatskoj kulturnoj sceni kojeg je ostvarila kao urednica časopisa Gordogan, Vijenac i Zarez prenoseći pritom akademsku teoriju u zonu kritičke publicistike.

Andrea Zlatar Violić bila je članica Hrvatskog društva pisaca i Hrvatskog P.E.N.-a, a njezino sveukupno djelovanje nije bilo fragmentirano na izolirane niše, već je predstavljalo koherentan, transdisciplinarni projekt u kojemu su znanstveni, publicistički i politički rad proizašli iz istog teorijskog nukleusa. Politički rad Andree Zlatar Violić, s vrhuncem u mandatu ministrice kulture, predstavljao je operativni nastavak njezinih teorijskih i javnih zalaganja. Na toj poziciji fokus je stavila na institucionalnu potporu nezavisnoj sceni te prepoznavanje uloge kulture u širem društvenom razvoju, stoji u sućuti aktualne ministrice kulture Obuljen Koržinek.

Svojim radom kao članice Gradskog poglavarstva grada Zagreba zadužena za područje kulture te kasnije kao ministrica kulture u mandatu 2012. – 2015. godine, posebno je nastojala uspostaviti dijalog među kulturama, za što je 2004. godine primila priznanje Republike Francuske - nagradu Orden viteza književnosti i umjetnosti Francuske vlade.

Njezinim odlaskom hrvatska kulturna i akademska scena gube jednu od važnih figura koje su redefinirale odnos između književne teorije i izvanliterarne stvarnosti, stoji na kraju sućuti ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek.