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UPUTILA SUĆUT

Nina Obuljen Koržinek: 'Andrea Zlatar Violić ostavila je snažan trag u hrvatskoj kulturi'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Nina Obuljen Koržinek: 'Andrea Zlatar Violić ostavila je snažan trag u hrvatskoj kulturi'
storyeditor/2024-02-16/PXL_040723_101269061.jpg | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
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Ministrica Obuljen Koržinek izrazila je sućut zbog gubitka Andree Zlatar Violić, ističući njezin značajan doprinos hrvatskoj kulturi kroz znanstveni rad, nastavu i javno djelovanje.

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek uputila je u ponedjeljak izraze sućuti u povodu smrti sveučilišne profesorice i bivše ministrice Andree Zlatar Violićm ističući kako je ona svojim javnim djelovanjem ostavila snažan trag u hrvatskoj kulturi. Izniman je znanstveni doprinos hrvatskoj znanosti o književnosti, koji je od svojih najranijih znanstvenih pothvata i otkrića tijekom dugogodišnjeg rada kao redovita profesorica na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu ostvarila Andrea Zlatar Violić, stoji u sućuti.

Impresivan je popis njezinih objavljenih znanstvenih radova, eseja, poezije i brojnih članaka u stručnim publikacijama. Posebnu pozornost usmjeravala je istraživanju suvremene hrvatske književnosti u europskom kontekstu, a njezin najraniji znanstveni interes obilježili su proučavanje „Davidijade“ - najsloženijeg antičkog epa biblijskog sadržaja Marka Marulića,  kao i istraživanje djela europske medijavalistike, posebice autobiografskih tekstova. 

Od Marulićeve „Davidijade“ do Prustovih djela, njezini su znanstveni radovi nadilazili uže krugove hrvatske komparatistike i širili se kako interdisciplinarno u druga humanistička područja, tako i na međunarodnoj razini. Usmjerivši svoj znanstveni interes u područje autobiografije, memoaristike i povijesti privatnog života, nastavila ga je produbljivati i kroz čitanja ključnih djela suvremene književnosti. Njezina fascinacija djelom Marcela Prousta kojeg je tumačila kroz radikalnu redefiniciju sjećanja i subjektivnosti, prenijela je na mnoge sadašnje, a vjerujemo i buduće čitatelje, ističe u sućuti Obuljen Koržinek. 

TUŽNA VIJEST Umrla je Andrea Zlatar Violić
Umrla je Andrea Zlatar Violić

Bila je omiljena profesorica koju će mnoge generacije studenata komparativne književnosti pamtiti po njenoj iznimnoj erudiciji nikada ograničenoj obrazovnim standardima, jasnoći i strasti kojom je prenosila ne samo svoje veliko znanje već i promišljanje kulture i umjetnosti. 

Njezina velika radna energija i znanje, omogućili su joj da usporedo sa znanstvenom i nastavnom djelatnošću ostvari i sjajnu publicističku, izdavačku i uredničku karijeru. Važna je bila i njezina uloga kao urednice kulture u Studentskom listu i Radiju 101, a posebno je velik njezin doprinos hrvatskoj kulturnoj sceni kojeg je ostvarila kao urednica časopisa Gordogan, Vijenac i Zarez prenoseći pritom akademsku teoriju u zonu kritičke publicistike. 

Andrea Zlatar Violić bila je članica Hrvatskog društva pisaca i Hrvatskog P.E.N.-a, a njezino sveukupno djelovanje nije bilo fragmentirano na izolirane niše, već je predstavljalo koherentan, transdisciplinarni projekt u kojemu su znanstveni, publicistički i politički rad proizašli iz istog teorijskog nukleusa. Politički rad Andree Zlatar Violić, s vrhuncem u mandatu ministrice kulture, predstavljao je operativni nastavak njezinih teorijskih i javnih zalaganja. Na toj poziciji fokus je stavila na institucionalnu potporu nezavisnoj sceni te prepoznavanje uloge kulture u širem društvenom razvoju, stoji u sućuti aktualne ministrice kulture Obuljen Koržinek.

Svojim radom kao članice Gradskog poglavarstva grada Zagreba zadužena za područje kulture te kasnije kao ministrica kulture u mandatu 2012. – 2015. godine, posebno je nastojala uspostaviti dijalog među kulturama, za što je 2004. godine primila priznanje Republike Francuske - nagradu Orden viteza književnosti i umjetnosti Francuske vlade. 

Njezinim odlaskom hrvatska kulturna i akademska scena gube jednu od važnih figura koje su redefinirale odnos između književne teorije i izvanliterarne stvarnosti, stoji na kraju sućuti ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek.

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