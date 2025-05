Ninčević Lesandrić uoči drugog kruga: 'Ovo je povijesna prilika da Dalmacija napokon prodiše'

Uoči izborne šutnje nezavisna kandidatkinja za županicu Splitsko-dalmatinske županije Ivana Ninčević Lesandrić pozvala je građane da u nedjelju ne ostanu kući već izađu na izbore jer je sada povijesna prilika da nakon 30 godina Dalmacija "prodiše".

Rekla je da je proteklih tjedana obišla cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju, svaki otok, selo i grad. Od Brača do Vrlike, od Makarske do Dicma, svugdje su čuli isto, a to je da je ljudima dosta, navela je. Dosta im je zapuštenih škola i ambulanti, nejednakosti, političkog zapošljavanja i čekanja u redovima, dosta im je da jedni uvijek sve dobiju, a drugi stalno kucaju na zatvorena vrata.

Podsjetila je da je odrasla u toj županiji, školovala se, radila, rodila dijete i odlučila ostati. Zna koliko vrijedi taj kraj i koliko toga se može. I zato se bori. Istaknula je da kampanja nije bila obična već borba ljudi koji su rekli - "Dosta nam je!", koji su odlučili vjerovati da se može drugačije.

- Bila je to kampanja nade, zajedništva i snage onih koji Dalmaciju vole iskreno ne zbog fotelja, nego zbog budućnosti svoje djece. Izađite na izbore ove nedjelje, nemojte ostati kući jer svatko tko ostane daje snagu onima koji žele da sve ostane isto, a to se više ne smije dopustiti. Ovo je povijesna prilika. Nakon više od 30 godina Dalmacija može napokon prodisati. Idemo to učiniti zajedno. Za našu djecu. Za naš kraj. Za sve nas - poručila je Ninčević Lesandrić.