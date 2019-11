'Nisam imala razloga sumnjati, a ispada da sam držala kesu'

Dok je bankar Srđan Djaković (59) u pritvoru, otkriva se i sve više detalja oko vrličkog bankara koji je iz poslovnice OTP banke ukrao milijune kuna.

Svi detalji ukazuju na to da je akciju pomno planirao, a da pritom nije mario na to tko će od kolega nastradati. Posebno kolegica Anita J. (37) koju je banka suspendirala, piše Slobodna Dalmacija.

Ona je, navodi se, tog dana otišla ranije s posla, ali na uputu Djakovića, a ne na svoj zahtjev.

- Samo što mi nisu napisali da sam mu ja “držala kesu” kad je trpao novac. On je znao da ja svaki dan na posao do Vrlike putujem s jednom prijateljicom koja radi u ljekarni i tog petka mi je on rekao da idem ranije s posla jer ona ide ranije kući. Dakle, nisam ja njega pitala da me pusti, već je on to sam meni predložio. Nisam imala nikakva razloga posumnjati u nešto, ni na kraj pameti mi nije bilo... - ispričala je žena koja je rekla kako mu je ostavila svoj ključ od trezora jer sav novac sa šaltera na kraju dana mora biti spremljen u trezor.

- Nisam ni znala da je naručio novac, znala sam samo za 200 švicarskih franaka koje je trebao naručiti za jednu klijenticu. Taj dan zaštitari su s novcem došli ranije nego obično. Bila sam za šalterom jer je bilo dosta stranaka i Srđan je, vidjevši ih, skočio i rekao: “O momci, stigli ste prije... - ispričala je.

Dodaje da je on zaprimio novac, iako ona to obično radi te ga je zaprimio u sobi koja nema nadzor. Tvrdi kako ga nije vidjela da nosi taj novac u trezor.

Ispričala je da je imala veliko povjerenje u Djakovića te da se prema njoj cijelo vrijeme zaštitnički ponašao.

Kad je došla na posao u ponedjeljak, vidjela je ljude koji čekaju, a njega nije bilo iako su svi ključevi kod njega. Zabrinuta, kaže, zvala je obitelj bankara, ali ni oni nisu znali ništa. U poslovnici je u konačnici vidjela razbacane stvari. Šokirana, zvala je nadređene, koji su joj rekli da zamoli klijente da odu i zatvori poslovnicu te ne dira ništa dok ne dođe policija.

- Ne mogu vjerovati da je tako ocrnio svoju obitelj, da nije razmišljao što će se dogoditi. I ja sam prije par godina operirana, prošla sam kemoterapije i sad mi se dogodi ovako stresna situacija u kojoj sam se našla ni kriva ni dužna i moram strahovati hoću li sutra imati posao. A imam i ja kredite, tu je i dvoje djece, moram živjeti, a sad sam dovedena u situaciju da se pitam hoće li me sutra netko zaposliti u dućanu da režem salamu jer ispada da sam ja krala - izjavila je.

Komentirajući velike svote novca u poslovnici, kaže da je Djaković navodno rekao kod naručivanja da klijenti dižu novac jer odlaze iz banke zbog zatvaranja.

- Mi smo već sredinom listopada znali da se poslovnica zatvara. Nelogično mi je da se dopustilo da se tako olako pošalju toliki novci, a da se nikom nije “upalila lampica” - rekla je