'Nisam ja zvao Putina da dođe u Zagreb već Grlić Radman, ruski tenkovi su tad već bili zagrijani'

Nisam ja Putina zvao u Zagreb krajem siječnja 2022., već Grlić Radman, i to u moje ime, preko Lavrova. Ruski tenkovi su već bili zagrijani na 70 stupnjeva, prokomentirao je predsjednik Republike Zoran Milanović brojne grafite koji ga uspoređuju s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Milanović je u subotu u Vrlici sudjelovao na obilježavanju 30. obljetnice obrane Velog vrha, najveće pješačke bitke Domovinskog rata u Cetinskoj krajini. Na svečanosti je odlikovao Redom Nikole Šubića Zrinskog 16. domobransku pukovniju za iskazano junaštvo njezinih pripadnika.

Nakon svečanosti dotakao se stanja u Ukrajini. Istaknuo je kako je njegova supruga sudjelovala u performansima prve dame Ukrajine koja se borila za svoje mjesto i reputaciju.

- Ukrajina se borila za svoje mjesto i reputaciju i prije ruske agresije. Prva dama Ukrajine organizirala je nekoliko performansa. Jedino je moja žena svaki put bila, nije bila Plenkovićeva. Kada sam vidio da je "đava sriću odnio", onda sam se povukao. To se u jednom trenutku počelo pretvarati u nešto ludo, u tome ne želim sudjelovati. Sve simpatije za Ukrajinu dokazane su kroz godine, ali o ovome sam dovoljno govorio. Svi mi imamo dosta njihove krvi na svojim rukama - istaknuo je.

Tijekom izjava komentirao je i pozdrav "Slava Ukrajini" koji je opet usporedio s pozdravom "Za dom spremni".

- Pod tim pokličem su se borili neljudi u usporedbi s kojima su ustaše bili kavaliri, to su bile bešćutne ubojice puno efikasnije od ustaša. Znam koliko nas se discipliniralo i svaki put upozoravalo i maltretiralo, predsjednika Tuđmana prvog, da se ne koristi neki pozdrav koji je kontaminiran zbog suradnje s nacistima. Ista je stvar sa "Slava Ukrajini". Što recimo nedostaje pozdravu "Domovini vjerni"? Meni je to najljepši pozdrav. Imaš deset varijacija koje mogu biti jasne i da ne štete Hrvatskoj. Idemo gledati interes zemlje, ne se blamirati. Kad mi netko dođe u skupštinu grada, na dodjelu godišnjih nagrada i iz čista mira zloupotrijebi domaćinstvo i moju nazočnost i urla "Za dom Spremni", "Slava Ukrajini", onda ja to moram osuditi na najpristojniji mogući način. Pozivam i hrvatske političare da to ne rade - dodao je.