'Nisam kriv za Nikolinu smrt, ali žao mi je što je preminuo. On je imao djece, a ja nisam te sreće'

Bez obzira na to kakav je pokojni Nikola Samaržija bio, moram reći da mi je žao što je preminuo. I on je, prije svega, čovjek te je iza njega ostalo nešto vrijedno, njegova djeca, dok ja, nažalost nisam te sreće, kazao je u završnom govoru Zvonimir Vlahović (57) optužen da je sa tri udarca u glavu 20. srpnja 2022. oko 8 sati u velikogoričkom Gladovcu Pokupskom skrivio smrt susjeda Nikole Samardžije (63). Terete ga za nanošenje teških tjelesnih ozljeda s posljedicom smrti jer je uslijed ozljeda koje je zadao susjedu kod njega došlo do krvarenja mostnih vena u mozgu odnosno akutnog subduralnog hematoma od kojega je preminuo 19 sati kasnije u svom domu. Za to kazneno djelo zapriječena je kazna zatvora od tri do petnaest godina.

- U pritvoru sam proveo više od 15 mjeseci te nema dana da ne razmišljam o tom kobnom danu, znam svaku njegovu sekundu napamet i žao mi je što vjerojatno nikada nećemo saznati kako je točno preminuo i tko je skrivio njegovu smrt - kazao je Vlahović, koji se ne smatra krivim.

Istaknuo je navode iz iskaza, kako policajaca koji su stigli na mjesto događaja kobnog jutra iza 10 sati, kao i liječnice obiteljske medicine u Kravarskom, koja je pokojnog Nikolu pregledala šest sati nakon svađe, a koji su primijetili samo podljev ispod lijevog oka, dok su nakon njegove smrti konstatirana dva podljeva ispod oba oka, lijevog i desnog.

Smatra da je nevjenčana supruga pokojnog, svjedokinja Dolores, lagala u svom iskazu kad je rekla da je vidjela udarce s prozora kuće jer je rekonstrukcijom utvrđeno da s tog mjesta nije mogla vidjeti što se događa.

- Ako se probudila oko 3 sata kako je rekla i vidjela da on ne diše, zašto nije zvala Hitnu i policiju više od sat vremena jer je prvi poziv hitnim službama upućen poslije 4 sata - rekao je Vlahović.



Njegov branitelj Mate Knezović smatra kako u dokaznom postupku nije utvrđeno da je Vlahović počinio djelo onako kako se tereti.

- S obzirom da je optuženi rekao da je pokojnog jednom udario snagom srednjeg intenziteta i dva puta ošamario snagom slabijeg intenziteta smatram da nema govora ni o kakvoj namjeri da se nanesu teške ozljede osobito ne takve koje bi dovele do smrti oštećenog. Ni vještak neurokirg dr. Miroslav Gjurašin nije mogao sa sigurnošću ni potvrditi ni isključiti eventualne naknadne udarce u predjelu glave. Budući da, prema izjavama svih svjedoka, pa i supruge oštećenog, pokojni i optuženi nisu bili u dobrosusjedskim odnosima, nisu se posjećivali niti zajedno "pili kave", on nikako nije mogao znati kakvo je njegovo zdravstveno stanje, da je operiran niti da uzima lijekove - rekao je Knezović te predložio sudu da Vlahovića oslobodi optužbi.

Naime, dr. Gjurašin ustvrdio je i da lijek protiv zgrušavanja koji je nakon operacije srca koristio oštećeni ima vrlo ozbiljno moguće neželjeno djelovanje, a to je izazivanje sklonosti pojačanom krvarenju, bilo spontanom, bilo nakon ozljeđivanja te da je taj lijek u bitnome mogao doprinijeti razvoju hematoma kao uzroka smrti.

Knezović ističe i činjenicu da se svađa odvijala ispred kućnog broja gdje stanuje optuženi, da je oštećeni šišao njegovu živicu, kao i da je Samaržija podigao šišač zbog čega je Vlahović mogao opravdano strahovati od napada te da je riječ o nužnoj obrani i pravu da brani svoje vlasništvo.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL



Predložio je sudu i da optuženome ukine istražni zatvor zbog, kako je naveo, njegova pogoršana zdravstvenog stanja i kompliciranih stomatoloških operacija koji se ne mogu obaviti unutar zatvorskog sustava. O tom prijedlogu sud će odlučiti prilikom objave nepravomoćne presude u petak 24. studenog.

S druge strane tužiteljica Andreja Vrančić smatra da su u postupku svim provedenim dokazima nesporno utvrdili da je Vlahović djelo počinio onako kako ga se tereti.

- Prilikom izricanja sankcije molim vijeće da vodi računa o činjenici da je optuženi od ranije imao sukoba sa zakonom, da je kažnjavan zbog prijetnje te nedozvoljenog posjedovanja oružja koje je počinio na štetu upravo nevjenčane supruge pokojnog, kojoj je prislonio bombu na prsa. Očito je da nije riječ o ekscesu već se kod optuženika radi o osobi koja sklona razmirice rješavati na zakonom nedopušten način. Također, smatram da u obzir treba uzeti i povod, koji je doista banalan. Riječ je o nesrazmjeru jer jedna živica doista nije vrijedna izgubljenog ljudskog života - smatra tužiteljica.

Dodaja je da optuženi ne priznaje djelo, ne izražava kajanje kao ni žaljenje zbog počinjenog.