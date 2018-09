'Nisam vjerovao da mi to radi sveti čovjek, krivio sam sebe...'

Više od 100 pripadnika svećenstva u Čileu je pod istragom zbog navodnih seksualnih skandala i pokušaja njihovog prikrivanja.

Sve je počelo prije nekoliko desetaka godina. Otac Fernando Karadima bio je svećenik u Santiagu, a postao je zloglasni seksualni predator.

- Govorio nam je da nas je pozvao Bog. Pokazao nam je divan svijet. Uvijek nam je govorio da ima poseban, čaroban dar - da vidi u dušu svake mlade osobe koju je pozvao Bog. Bio je gotovo svetac - ispričao je kirurg dr. James Hamilton (50) za BBC.

Otac Fernando je Hamiltonu u ranim 1980-ima ponudio sklonište. Hamilton je tada bio adolescent, a Čile je bilo pod diktaturom Augusta Pinocheta. Crkvena zajednica je u tom periodu mnogima pružala utjehu.

- Za mladu osobu je to bilo divno, nešto lijepo u svijetu punom problema - rekao je Hamilton. Njegov otac napustio je obitelj, a Hamilton je zbog toga bio jako ranjiv. Vjerovao je da ima dva izbora: može se pridružiti nasilnoj borbi protiv diktatore ili slijediti put Katoličke crkve.

- Ja sam htio studirati medicinu, tako da je moj izbor bio onaj koji nije nasilan - rekao je Hamilton.

'Osjećao sam se posebno'

Otac Karadima pozvao je Jamesa da se pridruži skupini mladih koja je slušala njegove govore o junaštvu, svecima i tome da treba biti skroman i poslušan. James se tada osjetio posebnim i uskoro je počelo seksualno zlostavljanje.

- To nije bilo nešto što očekuješ, bilo je jako zbunjujuće. Nije bilo moguće da ovaj sveti čovjek radi takvo što zbog svoje seksualne perverzije. To jednostavno nije bilo moguće. Jedina opcija je bila ta da sam ja u krivu - ispričao je James. Osim zlostavljanja koje je trpio, James se stalno osjećao krivim zbog toga što mu se događa. Svaki put nakon što bi ga zlostavljao, Karadima ga je poslao drugom svećeniku na ispovijed.

- Svu je krivnju prebacio na mene. Drugi svećenik, koji je sve znao, uvijek je šutio kad sam mu govorio o tome. Rekao mi je samo da ne brinem i da budem strpljiv - ispričao je.

Svećenik ga je zlostavljao 20 godina. Nije prestalo ni kad se James oženio i dobio djecu. Nakon što već 14 godina ide na psihoterapiju tri puta na tjedan, James jako dobro razumije dinamiku takve veze. No kao mladić je mislio da se svom zlostavljaču mora pokoriti.

Okupio bi još biskupe i svećenike

Ispričao je da se više puta htio udaljiti, no svaki put kad bi to pokušao, Karadima bi u sobu s njima okupio još tri biskupa i 3-4 svećenika.

- Posjeli su me u sobu i rekli mi da me opsjeo vrag - ispričao je Hamilton.

Od svog zlostavljača se odvojio 2004. godine zbog svoje djece. Smatrao je da su i oni u opasnosti. Kad je Karadima poslao svećenike i biskupe da razgovaraju s njime, James ga je prijavio crkvenim vlastima. On je bio druga osoba u godinu dana koja ga je prijavila za seksualno zlostavljanje. Iz Crkve je uslijedila samo šutnja. Službena istraga nije pokrenuta godinama, sve dok dokaza nije bilo i previše.

Ucjenjivali ga poništenjem braka

Kada je Hamiltonov brak raspao 2009. godine, tražio je od Crkve poništenje braka. U zahtjevu je napisao da je uzrok raspada braka to što ga je svećenik zlostavljao godinama dok je bio oženjen. Crkva je počela raditi pritisak na njega.

- Tražili su da potpišem dokument na kojem je pisalo da ja nisam bio maloljetan kad sam upoznao Karadimu i da je to bila veza između dva odrasla muškarca. Nisam to mogao potpisati jer to nije bila istina - ispričao je James koji je na kraju ipak dobio poništenje.

Katolička crkva na kraju je pokrenula istragu, no tek nakon što su detalji iz poništenja braka procurili u javnost. Hamilton je tada stupio u kontakt s drugim žrtvama zlostavljanja, a 2010. su i oni podnijeli prijave. Iako su znali da svećenik neće ići u zatvor, više nisu htjeli šutjeti.

- Naša su imena bila u novinama i to je bilo grozno. Mislio sam da će me netko pokušati ubiti. Takve su se stvari u diktaturi događale u Čileu. A Karadima je bio Pinochetov čovjek, bio je prijatelj sa svim njegovim generalima i imao je veliku moć - priča James Hamilton.

Uništena mu je karijera

Fernando Karadima danas ima 88 godina. Vatikan ga je proglasio krivim za seksualno zlostavljanje maloljetnika 2010. godine. Bili su mu zabranjeni kontakti s nekadašnjim župljanima i javno djelovanje u crkvi.

Papa Franjo je ove godine poslao dva poslanika u Čile da istraže seksualna zlostavljanja. Sve je okončalo izvješćem od 2300 stranica, a Papa je priznao da je tamo bilo zlostavljanja. Pet biskupa podnijelo je ostavke, a civilni su tužitelji, po prvi put u Čileu, zaplijenili crkvene dokumente u sklopu istrage.

Vlasti u Čileu istražuju 119 slučajeva seksualnog zlostavljanja i njegovog prikrivanja od strane Crkve. Do sada je identificirano 178 žrtava, a gotovo pola njih su bili maloljetni. James Hamilton je pozvan da svjedoči u Vatikanu, a Papa je priznao da je bilo "velikih propusta u prosudbi o događajima u Čileu", no Hamilton nije time oduševljen.

- Papa nam nije ništa rekao o tome što će učiniti, samo je rekao neka molimo za njega - rekao je Hamilton. Nakon što je sa svime izašao u javnost više nije profesor na sveučilištu, ni šef kirurgije.