HDZ se priprema za lokalne izbore i večeras su imali Predsjedništvo stranke na kojoj su utvrdili strategiju za lokalne izbore. Nakon sastanka Andrej Plenković je komentirao najavu dolaska ruskog cjepiva.

POGLEDAJTE VIDEO Izjava Andreja Plenkovića

- Vlada je u proteklim mjesecima radila na tome da osigura cjepivo za cijelu populaciju. Naručili smo cjepiva koja prolaze verifikaciju od Europske agencije za lijekove. Hrvatska je čalnica EU. Procedura zaštite zdravlja naših sugrađana je dodatno ojačana time što svi lijekovi koji dolaze na naše tržište prolaze kontrole. U tom procesu sudjeluje i Hrvatska agencija za lijekove. Mi smo sada u poziciji da dolazi do sporije distribucije cjepiva i želimo vidjeti koje su nam druge opcije da eventualno nabavimo to cjepivo koje može biti dostupno. Uspostavili smo kontakte s ruskom stranom. Naši resori postavit će određene upite, određene zahtjeve prema ruskoj strani. Ako rusko cjepivo dobije odobrenje EU, želimo biti u poziciji da smo na vrijeme rezervirali doze kako bi popunili one praznine koje trenutno postoje. Želimo biti odgovorni. Kad cjepivo dobije odobrenje EMA-e, tad na našem tržištu za njegovu kvalitetu i nuspojave odgovara proizvođač. Ako dođe bez odobrenja, onda odgovara država, a ne želimo situaciju da na tržištu imamo nešto neprovjereno ili nepouzdano - rekao je Plenković.

Kaže da nisu došli u fazu da se odredi cijena ruskog cjepiva i da bi cijena trebala biti kao i za druge države.

Zatim je komentirao izbore.

- 95 posto kandidata je određeno i rješeno. Očekujemo dobre kandidate i dobru kampanju. Uz Filipovića tu je i Mihanović. Dao sam mu snažnu potporu. Tu je i kandidat za gradonačelnika Osijeka Ivan Radić - komentirao je Plenković kandidate HDZ-a za lokalne izbore.