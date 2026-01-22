Obavijesti

LIJEČNICI O ODLASKU NA HITNU PLUS+

'Nismo mi krivi što pacijenti odlaze sami na hitnu. Dnevno pregledamo 100 pacijenata '

Piše Martina Pauček Šljivak,
Foto: Davor Puklavec/24sata

Na dan imamo i do 100 pacijenata, bilo da ih pregledamo fizički, u ordinaciji, putem e-maila ili telefona. Zato nije točno da pacijente samo šaljemo na Hitnu - istaknula je dr. Huđek Leskovar.

Nakon što je Sindikat KBC-a Zagreb upozorio da je Objedinjeni hitni bolnički prijam (OHBP) na Rebru pred ozbiljnim opterećenjem zbog prevelikog priljeva pacijenata, reagirali su liječnici iz primarne zdravstvene zaštite, poručujući kako nije točno da pacijente bez obrade masovno šalju na Hitnu.

