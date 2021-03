Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Željka Karin rekla je kako su posljednjih dana u županiji imali i do 20 posto više novooboljelih u testiranima, no da je situacija u utorak nešto bolja. Očekuje da će udio pozitivnih od ukupnog broja testiranih biti do 10 posto

- Nismo zadovoljni, ali u svakom slučaju ne rastu nam brojke zadnjih nekoliko dana, ili stagniraju ili padaju - rekla je Karin za HRT.

Napominje kako pad nema veze s vikendom jer, kako kaže, testiraju gotovo jednako kao i radnim danima. Međutim, ističe da se oboljeli manje javljaju i očekuje novi skok već sutra.

Što se tiče stanja u zatvoru na Bilicama, Karin je poručila kako ima još slučajeva pozitivnih na korona virus koji su trenutno u izolaciji.

Istaknula je i da je u Splitu prisutan britanski soj u populaciji.

- To se pokazalo ne samo po brzom širenju i velikom broju oboljelih nego i po sekvencioniranju - objasnila je.

Porast broja oboljelih, poručila je Karin, ne veže isključivo uz popuštanje mjera. Istaknula je da su i prije popuštanja imali slične skokove oboljelih jer se, kako kaže, ljudi druže u grupama na rivi ili u svojim domovima.

- Jedino samo sa strogim čuvanjem i praćenjem mjera se može sačuvati - rekla je.