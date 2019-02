'Ništa me neće zaustaviti, bit ću na strani onih koji nemaju'

Blokirani jučer, danas, sutra – tko se nije skrio, magarac je bio, tako bi se zvala konferencija za medije da sam ja birao naslov, rekao je gradonačelnik Zagreba Milan Bandić u srijedu govoreći o oprostu dugova građanima među kojima su se našli i bogataši.

- Nađite grad u Europi koji izdvaja dvije milijarde kuna za socijalne mjere. Ako ga nađete ja ću dubiti na trepavici na Trgu bana Jelačića - poručio je dodavši kako 19 godina brine o bogatima i siromašnima.

- Ovaj grad je po mjeri čovjeka, socijalno najosljetljiviji glavni grad u Europi. Pisati o čovjeku koji 19 godina živi socijalnu osjetljivost, kao nitko u Hrvatskoj, da oprašta dugove tajkunima. Ja ne opraštam nikome ništa. Mene prozivati kako ja štitim bogate na račun siromašnih je isto kao da skačete na Jelačić plac sa nebodera bez šestinskog kišobrana. To je smiješno - poručio je dodavši kako ne zaslužuje linč.

Iz Grada i Holdinga ponovili su kako su u prijašnjim mjerama uvodili imovinski i dohodovni cenzus kod otpisa dugova, ali da to nije polučilo nikakve rezultate. Stoga su ovaj put to napravili prema Vladinu zakonu za koji je Bandić istaknuo kako nije on kriv što ima rupe kao švicarski sir.

- Čestitam Vladi što je donijela zakon pa makar on bio takav manjkav kao švicarski sir, pun rupa u koje se mogu sakriti posrnuli ljudi. I neće me ništa zaustaviti, ni vi, ni puno jači od vas, da ne budem na strani onih koji nemaju. Da li će se netko ispod rada provući u tim rupama švicarskog sira, nedorečenog zakona koji je bolji nego nikakav, ja u to ne ulazim - poručio je.



O imenima onih milijunaša kojima je Zagreb oprostio dug nije želio govoriti.



- Neću spominjati imena onih koji su moralno posrnuli. Nisam nikoga spominjao, ja sam samo citirao vas iz medija, ne znam odakle vam podaci. Ispričavam se onima koje sam spomenuo, znam da to ne smijem, i to mi se više neće dogoditi - poručio je Bandić misleći na to kako je dan ranije javno iznio podatke o dugovima bivšeg nogometaša Dine Drpića.

Osvrnuo se i na obećanje da će, pod cijenu tužbe u Strasbourgu, staviti veto na bogataše i goniti ih da plate svoje dugove.

- Pišu da sam odustao od Strasbourga. Ma ne do Strasbourga, do dragog Boga ću staviti hipoteku da se ne oprosti onome tko ima vilu, tko ima plaću 20 hiljada kuna i tko ima, a ne izvršava svoje obveze. Pa nisam se ja najeo ludih gljiva - poručio je.

Pohvalio se da je stopa rizika od siromaštva u Zagrebu 9,8 posto, što je najniža stopa u Hrvatskoj.