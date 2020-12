Korona virus se odražava na svim sponama života, a i presjekla je mnoge od njih. Jedna je i ona gotovo ritualna između Ane i sarme njezine bake Đurđice. Nakon što su joj šest puta otkazali let iz Londona do Zagreba, samostalnoj umjetnici Ani Šesto, preostalo je samo da tugu utopi u londonskom balkan shopu. No, drugog izbora nije niti bilo jer su police u londonskim supermarketima, zbog problema u dobavi koja je zadnjih dana zbog mutacije Covida-19 bila onemogućena u Britaniju, ostale prazne.

- Ovo su blagdani iz noćne more. Osjećam se kao da se čitav prosinac borim sa vjetrenjačama i potpuno sam iscrpljena. Let za Zagreb mi je otkazan pet puta, a otkazan mi je povratni let iz Zagreba koji je trebao biti u siječnju – rekla nam je Ana u telefonskom razgovoru iz Velike Britanije.

Kako bi iz Londona, gdje radi, stigla na vrijeme pojesti sarmu bake Đurđice let je rezervirala čak dva mjeseca unaprijed. Prvi let je trebao biti 10 prosinca, a avio kompanija British Airways ga je otkazala početkom ovog mjeseca. Prvi slobodan datum za rezervaciju tada je bio 18. prosinca, no i taj su otkazali. Kako bi stigla kući za Božić posljednja šansa je bio let 22. prosinca, no to je 20. palo u vodu Plenkovićevom objavom o 48-satnom prekidanju prometa između Britanije i Hrvatske. Sljedeća šansa je bila 29.prosinca, međutim i to su otkazali. No, ne samo da su otkazani svi letovi do 31. prosinca, otkazan joj je i povratni koji je trebao poletiti iz Zagreba za London 5. siječnja.

- Osim novca za karte kupila sam i korona test koji sam platila oko 120 funti. Pokušavala sam balansirati let te slanje kućnog testa na analizu kako bi rezultat stigao prije polijetanja i vrijedio 48 sati unutar planiranog leta. Mislila sam da će mi glava eksplodirati – priča uzrujana Ana.

Sljedeći let joj je sada rezerviran za 3. siječnja 2021. no ona sumnja da će do toga doći jer Britanija planira ulazak u još stroži lock down. U potrazi za drugim opcijama kako da stigne do Zagreba, sada je dodatno rezervirala i avionsku kartu za Beč koja je na rasporedu 1. siječnja pa bi do Zagreba busom, ako će i oni tada prometovati.

Samostalna umjetnica i kćer poznate spisateljice Slivije Šesto kaže kako joj je nada u let koji je organizirao Croatia Airlines donijela samo veliko razočaranje.

- Nakon što sam vidjela u medijima kako je premijer najavio repatrijacijski let za 120 osoba odmah sam poslala mail našoj ambasadi u Londonu. Odgovor je, iznenađujuće stigao istog dana. Rekli su kako oni nisu nadležni za organizirani let te da se javim direktno Croatia Airlinesu – priča nam Ana.

No, nakon što je 23. rano ujutro dobila Croatia Airlines rekli su joj kako je mogu uvrstiti na listu čekanja te da cijena karte iznosi minimalno 4.600 kuna. Međutim svoje mjesto Ana nije dočekala.

Na pitanje da li bi izdvojila 4.600 kuna odgovara kako je ta cijena van svih razumnih okvira. Obzirom da s njom putuje i partner za karte u jednom smijeru njih dvoje bi trebali izdvojiti gotovo 10.000 kuna.

- Zvala me je baka jer je bila uvjerena da stižem na sarmu. Jako se razočarala kada je saznala da nisam među tih 120 putnika o kojima je slušala na televiziji – kaže Ana te dodaje kako je tugu utopila u jednom od 2 balkanska dućana u Londonu. Tamo je nabavila kiselo zelje i sada će po prvi puta sarme motati sama. U čast baki Đurđici.

- Nazvala sam dvije prijateljice koje isto nisu uspjele odletjeti u Hrvatsku i tugu smo odlučile utopiti u dućanu koji prodaje hrvatske proizvode. Nije mi bilo teško putovati iako je na drugom kraju Londona i treba mi više od sat vremena do tamo. Kiselo zelje za sarmu, Zvijezda majoneza za francusku, pelin, vegeta, napolitanke i motto keksi... Strpala sam u košaru sve ono što mi treba kako bi u Britaniji oživjela svoj hrvatski blagdanski duh – rekla je Ana ističući kako su zbog problema s dobavom hrane u Veliku Britaniju police u londonskim supermarketima jučer bile prazne. Tek danas, na Badnjak, su se malo popunile.