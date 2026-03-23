Obavijesti

News

Komentari 0
REAGIRALA POLICIJA

NIŠTA OD BLOKADE Pogledajte kako su prijevoznici u BIH htjeli blokirati granicu s Hrvatskom

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Gradiška: Pogled iz zraka na prosvjed prijevoznika | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Velibor Peulić,  glavni koordinator konzorcija "Logistika BiH" kazao je za "Nezavisne novine"  da su vozači od sedam ujutro krenuli prema graničnim prelazima, ali da imaju probleme sa policijom.

Cestovni prijevoznici iz Bosne i Hercegovine u ponedjeljak su djelomičnim blokadama graničnih prijelaza s Hrvatskom ponovo upozorili na poteškoće u poslovanju i probleme koje njihovi vozači imaju na teritoriju Europske unije no taj način prosvjedovanja u nekim je dijelovima zemlje zabranila policija.  

Konzorcij "Logistika BiH" koji okuplja prijevozničke tvrtke pozvao je na blokadu teretnog prometa preko graničnih prijelaza no suočili su se sa zabranama takvog prosvjeda koje su uvele policije Republike Srpske te Unsko-sanske i Zapadnohercegovačke županije u Federaciji BiH.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

U MUP-u RS pozvali se se na odluku entitetske vlade donesenu u nedjelju navečer.

"Nećemo dopustiti da najavljena blokada granica i prosvjed prijevoznika teretnim motornim vozilima koje je najavio konzorcij 'Logistika' ugrozi normalno odvijanje prometa kao i nesmetan prijevoz roba i usluga", stoji u policijskom priopćenju.

"Neke granične prijelaze, poput Svilaja smo uspjeli blokirati dok na druge ne možemo zbog policije", kazao je Peulić.

Kamionski su prijevoznici blokadama željeli podsjetiti da mjesecima bezuspješno očekuju rješavanje statusa

NOVA PROVOKACIJA Srbija stavila Hrvatsku na popis rizičnih zemalja: 'Putujte samo u slučaju krajnje potrebe...'
Srbija stavila Hrvatsku na popis rizičnih zemalja: 'Putujte samo u slučaju krajnje potrebe...'

vozača kamiona koji, kada prevoze teret kroz države-članice EU, imaju isti tretman kao i svi drugi vlasnici putovnica trećih zemalja.

To znači da na teritoriju EU mogu boraviti najviše do 90 dana u razdoblju od šest mjeseci a ukoliko to ograničenje prekorače suočavaju se s kaznama i zabranama ponovnog ulaska na teritorij Unije.

Od vlasti u BiH istodobno traže povrat dijela trošarina na gorivo, povrat PDV-a za međunarodni transport s ciljem fiskalnog rasterećenja a od Uprave za neizravno oporezivanje BiH (UNO) da osigura ubrzanje carinskih procedura i skrati čekanje na granicama.

Iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH poručili su kako razumiju nezadovoljstvo i zabrinutost transportnog sektora i dijele njihovu zabrinutost, posebice stoga jer je riječ je o zdravom gospodarskom sektoru koji se suočava s ozbiljnim izazovima.

Ipak su istaknuli kako značajan dio zahtjeva koji udruženja prijevoznika koji su trenutačno u fokusu ne može riješiti jedna institucija niti jedna razina vlasti jer je riječ o pitanjima koja uključuju ovlasti Vijeća ministara, entiteta i entitetskih vlada, Uprave za indirektno oporezivanje i Europske unije.  

TRAŽE RJEŠENJE Vozači kamiona iz BiH najavili su nove blokade na granicama
Vozači kamiona iz BiH najavili su nove blokade na granicama

To je ministarstvo za sada zatražilo održavanje hitnog sastanka s predstavnicima vlade Hrvatske s ciljem osiguranja tolerantnijeg tretmana vozača iz BiH na šengenskoj granici izdavanjem viza koje bi im omogućile nesmetani rad.

"Ono što je u našoj nadležnosti smo uradili. I nastavljamo raditi za bolje uvjete rada naših prijevoznika", izjavio je ministar prometa komunikacija Edin Forto.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA Nenadu blokirali kartice pa mu u Fini rekli: 'Ali, vi ste mrtvi...'
OGROMNA GREŠKA SUSTAVA

EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA Nenadu blokirali kartice pa mu u Fini rekli: 'Ali, vi ste mrtvi...'

Nenad Marković iz Virovitice sasvim slučajno je saznao da ga je sustav proglasio mrtvim. Ostao je bez OIB-a, kartica... Zamijenili su ga s čovjekom istog imena i prezimena koji je zaista umro. No priča ide dublje
VIDEO Užas u Zagrebu: 'Auto se zabio u tramvajsku stanicu, hitna pomaže ozlijeđenima'
TEŠKA PROMETNA

VIDEO Užas u Zagrebu: 'Auto se zabio u tramvajsku stanicu, hitna pomaže ozlijeđenima'

Zagrebačka policija za sad nam može samo potvrditi da su zaprimili dojavu Detalji o ozlijeđenima su nepoznati
IZVANREDNI SASTANAK 'Ide deseti paket mjera. Pred nama je najveća energetska kriza!'
PLENKOVIĆ SAZVAO KABINET

IZVANREDNI SASTANAK 'Ide deseti paket mjera. Pred nama je najveća energetska kriza!'

Cilj nam je zajamčiti sigurnost opskrbe i što je moguće nižu cijenu struje, plina i goriva za kućanstva i za normalno funkcioniranje gospodarstva, objavio je premijer Andrej Plenković

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026