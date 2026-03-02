Vozači kamiona iz BiH najavili su nove blokade na granicama

Vozači kamiona iz Bosne i Hercegovine od 12. ožujka će blokirati sve granične prijelaze u toj zemlji ukoliko do tada ne bude pronađeno rješenje za probleme koje imaju kada rade na teritoriju Europske unije a pri tom se suočavaju s ograničenjima poput turista, najavili su u ponedjeljak iz koordinacije udruga prijevoznika.

Iz konzorcija "Logistika BiH" priopćili su kako od tijela vlasti u BiH traže da najkasnije do 10. ožujka osiguraju uspostavu moratorija na provedbu pravila kojima je vozačima kamiona dopušteno da na teritoriju Europske unije odnosno šengena borave najviše 90 dana u razdoblju od šest mjeseci.

Traže da se vozače kamiona izuzme iz tih pravila koja vrijede za ostale nositelje putovnica država izvan prostora EU odnosno da im se osigura status profesionalnih vozača i tretman kakav, primjerice, imaju članovi posada zrakoplova.

Na ovaj problem upozoravaju već mjesecima no bez rezultata. Tvrde kako su vozači kamiona izloženi diskriminaciji, uključujući privođenja onih za koje policija tvrdi da su na teritoriju EU boravili duže nego što je to dopušteno.

Sada očekuju koordinirano i operativno postupanje svih institucija BiH prema EU, uz konkretne zaključke i rokove kao i financijske kompenzacije za gubitke koje trpe jer ne mogu obavljati svoje poslove odnosno prevoziti robu.

"Prosvjed do ispunjavanja zahtjeva ostaje legitimna mjera", naveli su iz konzorcija "Logistika BiH".

Prijevoznici iz BiH i ranije su organizirali slične prosvjede pri čemu su blokirali teretni promet na graničnim prijelazima.

Ministar prometa i komunikacija BiH Edin Forto ranije je kazao kako unutar EU-a nema političke volje da se ovaj problem riješi. Prošlog je tjedna pozvao veleposlanike država-članica EU na dogovor no njega nije bilo.

"Tražili smo od Europske komisije pragmatičniji pristup jer mogu djelovati donošenjem provedbenog akta ili kroz smjernice, bez izmjene samog teksta uredbe o pravilu 90-180 dana”, pojasnio je tada Forto opisavši to kao najbrži put za rješenje problema.

Pri tom je istaknuo kako je jedino Hrvatska pokazala spremnost da konkretno pomogne kroz izmjene svog zakona o strancima pri čemu bi se otvorila mogućnost da vozači kamiona iz trećih zemalja dobiju nacionalne dugoročne vize. No ni to ne bi bilo konačno rješenje jer bi se vozači kamiona u ostalim državama EU i dalje suočavali s istim problemima kao i do sada.