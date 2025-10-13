Ništa od kontrole WhatsAppa. Odbacili danski prijedlog

Uredba o sprečavanju i borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu, kolokvijalno nazvana Chat Control 2.0, povučena je s dnevnog reda današnjeg i sutrašnjeg sastanka Vijeća ministara pravosuđa i ministara unutarnjih poslova Europske unije, doznaje Večernji list.

Danska, kao trenutačna predsjedateljica Vijeća EU, odlučila se na povlačenje te točke jer nije uspjela postići dovoljan napredak prema kompromisu koji bi pomirio one države članice koje se toj uredbi protive i one koje prijedlog podržavaju, a među kojima je i Hrvatska.

Na stolu do kraja godine?

Mađarska koja podržava kontrolu poruka, pitala je Dansku da se izjasni hoće li tu točku dnevnog reda vratiti do kraja ove godine, odnosno u prosincu, kada je planiran još jedan sastanak Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove.

Danci su rekli da će nastaviti raditi na postizanju kompromisa koji bi zadovoljio i potrebu suzbijanja spolnog zlostavljanja djece na Internetu i potrebu da se ne zadire u privatnost građana koji s takvom vrstom prijestupa nemaju nikakve veze.