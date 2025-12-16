Ništa od Trumpovog nebodera u Beogradu. Zet se povukao, ostali samo mito i korupcija

Srbijanski tužitelj u ponedjeljak je podignuo optužnicu protiv ministra zbog njegove uloge u ukidanju statusa zaštićenog kulturnog dobra kako bi se omogućila izgradnja luksuznog kompleksa investicijske tvrtke koju je osnovao Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, piše Reuters.

Američka tvrtka Affinity Global Development planira izgraditi hotel, stanove, trgovine i urede na lokaciji bivšeg sjedišta Jugoslavenske narodne armije, nakon što je prošle godine sa srpskom vladom potpisala 99-godišnji zakup. Planovi su izazvali prosvjede u Srbiji, jer protivnici tvrde da bi lokaciju trebalo očuvati kao spomenik modernističke arhitekture iz doba Jugoslavije te kao spomen na poginule nakon što je kompleks oštećen u NATO-ovu bombardiranju 1999. godine.

Foto: Trumpbelgrade

Prošlog mjeseca parlament je donio paket zakona koji bi mogao ubrzati projekt i omogućiti brže postupke za izdavanje građevinskih dozvola, što je potaknulo nove prosvjede.

U priopćenju objavljenom u ponedjeljak, Ured javnog tužitelja za organizirani kriminal naveo je da je podignuo optužnicu protiv ministra kulture Nikole Selakovića, jednog dužnosnika ministarstva i ravnatelja Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Njih trojica terete se u vezi s „nezakonitostima prilikom skidanja statusa kulturnog dobra s objekata vojnog sjedišta”, priopćilo je tužiteljstvo.

Optuženi su za zlouporabu službenog položaja i krivotvorenje službene isprave, navodi se u priopćenju.

Sud sada mora odlučiti hoće li potvrditi optužnicu, što je postupak koji može potrajati mjesecima.

Selaković, bliski saveznik srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, zanijekao je bilo kakvu krivnju.

Unatoč prosvjedima, srpska je vlada prošlog studenoga zgradama ukinula status zaštićenog kulturnog dobra. Kushner je osnovao Affinity Global Development nakon što je 2021. napustio dužnost savjetnika u Bijeloj kući. U najnovijem slučaju nema naznaka bilo kakvog nezakonitog postupanja Kushnera ili Affinityja.

Optužnica dolazi u turbulentnom razdoblju za Srbiju, budući da se Vučić već godinu dana suočava s masovnim prosvjedima potaknutima urušavanjem krova kolodvora u studenome 2024., pri čemu je poginulo 16 ljudi.