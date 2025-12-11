Vučić: Hrvatska vojska je jaka. Kupili su najbolji tenk na svijetu

Aleksandar Vučić izjavio je danas da će se ove godine u Srbiji ponovno uvesti obvezni vojni rok u trajanju od 75 dana.

- Učinit ćemo to brzo. Ove godine krenut će vojni rok od 75 dana, ako se ne varam - rekao je Vučić za TV Prva.

Na pitanje kako komentira dodatno naoružavanje Hrvatske, Vučić je ocijenio da je hrvatska vojska „izuzetno jaka“.

- Svaka čast. Ulaže se ogroman novac. Pokrenuli su i redovni vojni rok prije nas - rekao je Vučić.

Naveo je i da je tenk Leopard 2, koji je Hrvatska kupila, najbolji tenk na svijetu.

- Bolji je od ruskih tenkova, bolji od svih naših tenkova i nema nikakve sumnje da je to golema prednost - dodao je te čestitao Hrvatskoj na kupnji 44 tenka, jer je to, kako je rekao, ogromna stvar.

Istaknuo je i da će Srbija nastaviti raditi na dodatnoj zaštiti.

- Ja danas ne bih kupio toliko tenkova. To su izuzetni tenkovi, ali ja bih kupovao nešto drugo, kao što i kupujemo nešto drugo. Čestitam, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku - dodao je.

Kako je naveo, ne zna na što se Hrvatska sprema, imajući u vidu vojni savez s Prištinom i Tiranom.

- Svi u okruženju su članice NATO-a ili na putu prema NATO-u. Ne postoji nitko drugi osim Srbije i Austrije, koja je samo formalno vojno neutralna. Ne vjerujem da se spremaju napasti Austriju - rekao je.

Dodao je da Srbija ima značajnu prednost kada je riječ o „gusjeničarima“, floti lovaca, zrakoplova i bombardera.

- I u helikopterima smo snažniji, bit ćemo još snažniji. U protuzračnoj obrani također smo snažniji - rekao je.