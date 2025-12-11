Obavijesti

News

Komentari 15
VUČIĆ NAS HVALI

Vučić: Hrvatska vojska je jaka. Kupili su najbolji tenk na svijetu

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON

Bolji je od ruskih tenkova, bolji od svih naših tenkova i nema nikakve sumnje da je to golema prednost, dodao je te čestitao Hrvatskoj na kupnji 44 tenka, jer je to, kako je rekao, ogromna stvar

Aleksandar Vučić izjavio je danas da će se ove godine u Srbiji ponovno uvesti obvezni vojni rok u trajanju od 75 dana.

 - Učinit ćemo to brzo. Ove godine krenut će vojni rok od 75 dana, ako se ne varam - rekao je Vučić za TV Prva.

Na pitanje kako komentira dodatno naoružavanje Hrvatske, Vučić je ocijenio da je hrvatska vojska „izuzetno jaka“.

 - Svaka čast. Ulaže se ogroman novac. Pokrenuli su i redovni vojni rok prije nas - rekao je Vučić.

Naveo je i da je tenk Leopard 2, koji je Hrvatska kupila, najbolji tenk na svijetu.

 - Bolji je od ruskih tenkova, bolji od svih naših tenkova i nema nikakve sumnje da je to golema prednost - dodao je te čestitao Hrvatskoj na kupnji 44 tenka, jer je to, kako je rekao, ogromna stvar.

SRBIJA U PROBLEMU Srpski diplomat: Vučić u EU tražio spas za ekonomsku katastrofu koja nas čeka
Srpski diplomat: Vučić u EU tražio spas za ekonomsku katastrofu koja nas čeka

Istaknuo je i da će Srbija nastaviti raditi na dodatnoj zaštiti.

 - Ja danas ne bih kupio toliko tenkova. To su izuzetni tenkovi, ali ja bih kupovao nešto drugo, kao što i kupujemo nešto drugo. Čestitam, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku - dodao je.

Kako je naveo, ne zna na što se Hrvatska sprema, imajući u vidu vojni savez s Prištinom i Tiranom.

 - Svi u okruženju su članice NATO-a ili na putu prema NATO-u. Ne postoji nitko drugi osim Srbije i Austrije, koja je samo formalno vojno neutralna. Ne vjerujem da se spremaju napasti Austriju - rekao je.

Dodao je da Srbija ima značajnu prednost kada je riječ o „gusjeničarima“, floti lovaca, zrakoplova i bombardera.

 - I u helikopterima smo snažniji, bit ćemo još snažniji. U protuzračnoj obrani također smo snažniji - rekao je.

