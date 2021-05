Ovih dana u Vukovaru se snimaju posljednji kadrovi dokumentarnog filma '1991 – Tko je tvoj bližnji?' u produkciji Dražena Hrženjaka iz Udruge veterana, vojnika i domoljuba. Film govori o strancima koji su tijekom Domovinskog rata došli u Hrvatsku boriti se za njenu neovisnost. Temelji se na svjedočanstvima ratnika iz cijelog svijeta koji su se borili na ratištima u Vukovaru, Kninu, zadarskom zaleđu te gdje god je bilo potrebe.

- Već smo snimili jedan sličan film s tematikom stranaca u našoj vojsci naziva 'Bura duše' i ovo je svojevrsni nastavak jer nismo htjeli iz te priče izostaviti stranog dragovoljca Nigela, koji je u našem ratu prošao pravi pakao, ostao živjeti u Hrvatskoj i još k tome je invalid. Stoga je nekakva inicijalna ideja za novi film bila njegova životna priča, a spletom okolnosti smo se upoznali sa povjesničarem Tomislavom Šuljem koji nam je dao masu podataka vezanih za sudjelovanje stranih dragovoljaca u Domovinskom ratu i rodila se ideja da ispričamo više njihovih priča. Zašto 1991., zato što je to pojam koji se danas negativno percipira u društvu, pomalo ga marginaliziramo, a s druge strane imamo ljude, strance, koji nisu imali nikakve veze s Hrvatskom, a došli su braniti naše granice, gradove, obitelji. U filmu pokazujemo njihove živote prije i tijekom rata, ali i kako žive danas. Svi trpe posljedice rata, kao i ostali branitelji, a mnogi od njih nisu ostvarili nikakva prava kao branitelji, neki su čak iznimno teško dobili i hrvatske dokumente - kazuje nam Dražen Hrženjak, producent filma.

Ostatak ekipe čini i Šulj kao scenarist, Osječanin Goran Maršalek redatelj, Ante Damjanović izvršni producent te snimateljska ekipa. Film će trajati 55 minuta. Baziran je na stvarnim činjenicama, životnim pričama samih branitelja, konkretno Stevea Gaunta, Rodneya Morgana, Nigela Balchina te Martina Cruichanka koji su svi došli u Hrvatsku iz Engleske, ali se u filmu pojavljuje i desetak drugih. U filmu se postavlja pitanje o prirodi motivacije stranaca koji su došli boriti se za Hrvatsku o kojoj tada nisu ništa znali, propitkuje stereotip koji prati takve vojnike koje zovu "psi rata".

Hrvatsku je branilo gotovo 1000 stranaca, brojka nije sigurna jer postoje različiti izvori; stotinjak ih je poginulo, 150 teško ranjeno. U Ministarstvu obrane imaju podatak iz evidencije da je 58 stranaca poginulo ili se vode kao nestali.

- Danas ti ljudi žive svakako, posebice oni koji su odlučili ostati u Hrvatskoj, a takvih je 20-tak. Ako nisu odmah sredili svoje statuse nakon rata, uglavnom ih kasnije nisu ni ostvarili. Nisu svi došli isključivo s namjerom da pomognu Hrvatskoj. Bilo je tu svega; i sumnjivih tipova, i onih koji su došli zbog avanture, zbog politike, manji broj došao je zbog ideala, neki su imali fantastičnu vojnu karijeru od ranije, neki nisu bili od borbene koristi. No, oni su bili tu, neki i ostali, i dali su puno u ovom ratu bez obzira na motive dolaska - rekao je povjesničar Tomislav Šulj koji se već godinama bavi tematikom stranih dragovoljaca.

Jedan od aktera filma je Nigel Patrick Balchin koji je u Hrvatsku došao sredinom 1992. godine razočaran reakcijom međunarodne zajednice na pokušaj okupacije naše zemlje, nakon što je vidio snimke razaranja Vukovara i Dubrovnika. Borio se na području Posavine, a potom i u BiH. Ranjen je 4 puta, ali svaki puta se vratio na bojišnicu.. Priznat mu je status vojnog invalida 1999. godine kada je primio i hrvatsko državljanstvo. Danas živi u Krapini.

Rodney Morgan je također Britanac koji je u Hrvatsku došao nakon što je vidio Vukovar. Smatrao je da se radi o nepravednom ratu, a kako je vojnik profesionalac od svoje 15. godine, odlučio je doći ratovati tu. Po dolasku u Hrvatsku tražio je da ga pošalju na najgoru vatrenu liniju jer je znao da može pomoći svojim vojnim iskustvom i poslali su ga na Vukovar. Kako njegova jedinica nije mogla probiti JNA linije, ostao je na prvoj crti u Vinkovcima. Ranjen je tri puta, prvi put kod Mirkovaca kada ga je geler pogodio u glavu, dio mozga zadužen za procesuiranje kratkoročnog pamćenja pa nikada nije uspio naučiti hrvatski jezik ni zapamtiti ljude oko sebe no, unatoč tome ostao je živjeti u Hrvatskoj. Ima status ratnog vojnog invalida. Živi pored suborca i prijatelja Stevea Gaunta koji je, nakon rata, otvorio prvi jorkširski pub u Slavoniji, a i javnost ga je upoznala po ratnim fotografijama koje je radio kao fotograf za lokalne medije.

Film ' 1991 – Tko je tvoj bližnji?' financiraju HAVC, Ministarstvo branitelja, grad Zagreb te privatne tvrtke i poduzeća. Snima se već godinu i pol i danas je u Vukovaru snimljen posljednji kadar.

U njemu svi okupljeni strani dragovoljci ponosno stoje na vrhu Vodotornja ispod hrvatske zastave. Film će u konačnici koštati oko 600 tisuća kuna i planira se da bude premijerno prikazan na dan pada Vukovara, 17. studenog u dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.

- Paralelno uz film ide i inicijativa da se u gradu Zagrebu jedna prostor imenuje parkom stranih dragovoljaca. Lokacija je križanje Držićeve i Vukovarske. To ne zahtijeva ni velika ulaganja ni velika odricanja nego samo dobro volju gradskih vlasti da to realiziraju. Nadamo se da će nova vlast imati sluha za sve što su ovih dečki napravili u ratu i dostojno im se za to zahvaliti - kazao je Dražen Hrženjak.