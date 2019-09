Nisu prodali kćer (14) za 6000 eura, zbog braka dobili uvjetnu

Roditelji dvoje mladih nepravomoćno su osuđeni na 11 mjeseci zatvora uvjetno s rokom kušnje od tri godine jer su omogućili djetetu mlađem od 16 godina izvanbračni život s drugom osobom. Roditelji djevojčice koja tada nije imala ni 15 godina su tijekom svibnja 2014. godine dogovorili s roditeljima maloljetnika da njih dvoje stupe u tradicionalni brak.

Oni su i stupili u brak i živjeli zajedno sve dok mlada nije u studenome 2014. pobjegla.

Zakon pak kaže da će se onaj tko djetetu mlađem od šesnaest godina omogući izvanbračni život s drugom osobom ili ga na to navede, a time ne čini neko drugo kazneno djelo za koje je propisana teža kazna, kazniti s do tri godine zatvora.

- Riječ je o nekažnjavanim osobama, pripadnicima zajednice u kojoj je to stoljetni običaj no to ih ne ekskulpira, a i roditelji se brinu i za nju i za njeno dvoje djece koje ima s drugim- naveo je olakotne okolnosti sudac Županijskog suda u Zagrebu Tomislav Juriša dodavši kako je zasnivanje tradicionalne bračne zajednice s djecom neprihvatljivo.

Roditelji dvoje mladih i mladoženja bili su optuženi i za kazneno djelo trgovine ljudima jer su roditelji djevojčice bili optuženi da su kćer prodali za iznos od 6000 eura.

- Iz provedenog postupka ne proizlazi da je bilo kupoprodaje. Novac su skupljale obje obitelji zbog troškova svadbe i formiranja bračne zajednice – rekao je sudac obrazlažući nepravomoćnu presudu. Mladoženja je bio optužen i za spolnu zloporabu djeteta mlađeg od 15 godina. On je znao koliko djevojka ima godina no bio je u pravnoj zabludi. Kazneni zakon kaže kako "nije kriv počinitelj koji u vrijeme počinjenja djela nije znao da je njegovo djelo protupravno, a to nije bio dužan niti je mogao znati".



- Riječ je o pripadniku zajednice koja u brak ulazi u mladoj dobi, u brak je ušao maloljetan i u potpunosti je vjerovao svojim roditeljima, također je i neobrazovan- završio je samo sedam razreda osnovne škole- sve su to razlozi zbog koji je sudsko vijeće zaključilo da je bio u pravnoj zabludi.