Nisu za MORH pa idu na dražbu: 'Psi su odrasli u vojnom centru i nisu za svakog, trebaju vođu...'

Falco, Galla, Harley, Hilda i Honey su belgijski ovčari od tri odnosno dvije godine starosti koje MORH prodaje preko javne dražbe na svojim službenim stranicama za najmanje 100 eura. Kupiti ih može bilo tko od 12. do 20. travnja, a prodat će ih onome tko ponudi najviše. Ovaj oglas privukao je pažnju javnosti jer se radi o životinjama i psima sa specifičnim potrebama koje niti stručnjaci ne preporučuju svima, a jedini kriterij za kupnju je najviša cijena.

- Ovakvog psa bi trebao uzeti netko tko ima iskustva u radu sa psima jer su to temperamentni psi s kojima se trebate baviti. Traže čvrstog i dosljednog vođu, bez toga mogu postati destruktivni, i puno kretanja. Pse koje su dali na prodaju ne poznajem pa ne mogu konkretno reći jesu li pogodni za obitelji s malom djecom, no s obzirom na to da su odrasli u vojnom centru mogu se očekivati problemi jer nisu navikli na djecu. Djeca nam ipak trebaju biti na prvom mjestu. To što već imaju tri godine, nema veze, jer i stariji psi su se uspješno adaptiraju na nove vlasnike - smatra Robert Kranjčec, instruktor za rad sa psima i licencirani aktivist HKS-a za provođenje testa socijalizacije za opasne pse. Dodaje kako je MORH do sada poklanjao takve pse.

Foto: MORH

- Od deset pasa koji krenu s obukom možda dva ili tri zadovolje uvjete. MORH je do sada poklanjao pse koji obuku nisu prošli, a možda na ovaj način žele povratiti dio sredstava kako bi imali za novu generaciju pasa – kaže Kranjčec koji napominje kako se belgijskog ovčara i sada svatko može kupiti preko recimo Njuškala. Pojasnio je i što znači da ovi psi ne zadovoljavaju uvjete vojske i policije.

Foto: MORH

- Ako ih MORH prodaje znači da nisu zadovoljili kriterije koji su potrebni da bi bili uspješni radni psi. Recimo ako trebate psa za zaštitu granice onda mora imati dovoljno oštrine, bez toga ne može proći obuku. Veliki dio pasa MORH i policija obučavaju za detekciju eksploziva, droga i slično i takav pas mora voljeti to što radi, imati jaki nagon za hranu i poriv za igru što se vidi kako reagira kada ugleda recimo lopticu. Treba imati dobre živce odnosno mora biti stabilan i ne reagirati na pucnjavu i slično. Sve se to vidi kako ih uvodite u rad. Ne možete siliti psa na rad jer takav pas će napraviti propust i zato je bolje da oni koji ne prođu stroge kriterije budu kućni ljubimci – pojasnio je. Pitali smo zna li koliko se kreću cijene ovih pasa inače u Hrvatskoj.

Foto: MORH

- Cijena belgijskih ovčara kreće se od 600 do 1200 eura u Hrvatskoj, no MUP i MORH uzgajaju svoje pse, a 100 eura koju su naveli kao početnu cijenu ne pokriva niti cijepljenje – rekao je.

Tajnik Hrvatskog kinološkog saveza Bojan Mataković vjeruje da MORH vodi brigu o tome tko bi kupio ove pse iako detalji nisu navedeni u natječaju.

- Državne službe imaju kriterije za javnu nabavu pa tako i prodaju zbog čega je ovaj natječaj postavljen tako da je kriterij najviša cijena no s obzirom na to da su u pitanju psi ne znam postoji li i nešto što nije navedeno u oglasu kao neki aneks u kojem se navode da recimo psa može uzeti samo punoljetna nekažnjavana osoba koja je zaposlena i slično. Ako nema, trebali bi to imati no kažem iz osobnog iskustva znam da neke stvari se ni ne mogu zbog zakonskih okvira navoditi u natječaju – kaže Mataković.

Foto: MORH



- Ako ti psi nisu dobri za vojnu policiju nema razloga da ne budu dobri kao kućni ljubimci. Drugi je problem to što se radi o belgijskim ovčarima koji su zahtjevni psi pa se ne preporučuju ljudima kojima bi to bio prvi pas u životu. S njima treba znati – dodao je.

Pojasnio je i kakvu poveznicu Hrvatski kinološki savez ima s MORH-om i MUP-om.

- Ne znam da li je ovo prvi puta da na ovaj način prodaju pse no znam da pse imaju za potrebe, carine, MUP-a, vojne policije, Lepoglave i slično, ali ne bave se svi uzgojem pa bi trebalo provjeriti s nadležnim službama da li bi trebali biti registrirani u upisniku Ministarstva poljoprivrede za prodaju kućnih ljubimaca. Po pitanju uzgoja vojni i policijski psi dobivaju rodovnice kod nas, imaju svoje uzgojne preglede, voditelja uzgoja imaju koji pregledava legla i označava i s vremena na vrijeme imaju seminare natjecanja u radu – kaže tajnik HKS-a. Dodaje je na što trebaju pripaziti novi budući vlasnici.

Foto: MORH

- Kad uzimate starijeg psa morate imati na umu da je to već formirana životinja koja ima već usađene neke dobre i neke loše navike i teško je to mijenjati. S takvim psima mogu raditi ljudi koji imaju iskustva sa psima. Nije isti uzeti od tri, četiri godine pudlu, belgijskog ovčara ili nekog lovačkog psa. S obzirom na to da većina pasa MORH-a se trenira za traženje droga, oni su uglavnom mirni i stabilni - zaključio je Mataković.



Nakon što je MORH objavio kako prodaje pet pasa koji su trebali postati policijski psi, udruga Prijatelji životinja reagirala je priopćenjem u kojem ističu kako ih je zgrozila činjenica da će Ministarstvo izložiti i prodati pse.

- Način nas je užasnuo, jer je isti kao i onaj na koji održavaju prepoznavanje i prodavanje pronađenih bicikala. Najmanje što su dužni je pronaći im dobar i provjeren dom ili se o njima brinuti kako treba do kraja njihova života. Upravo bi oni trebali pokazati dobar primjer građanima, a ne ih prodajom pretvarati u odbačene artikle - poručuju iz udruge. Prodaja pasa na ovaj način im je problematična, a brine ih i daljnja sudbina životinja.

