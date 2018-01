'Niti je preko noći postalo loše, niti će se preko noći popraviti'

Gledajte, mislim da je važno govoriti istinu. Uvijek je zabrinjavajuće kada dobijete loše izvješće. To je nešto što nas treba zabrinuti i moramo pokušati mijenjati stvar. Hrvatska je i do sada bila na sličnim pozicijama, ovisno koji su se parametri gledali. No, to ne znači da te parametre ne treba popravljati. To su parametri koji su analizirani iz zadnjih četiri godine. To su problemi koji sustav ima već duže vremena i to moramo popravljati, a to i sada činimo, kazao je za RTL Direkt ministar zdravstva Milan Kujundžić. Ministar je time komentirao činjenicu da je Hrvatska sa 16. mjesta u zdravstvu među 35 europskih zemalja u dvije godine pala na 26. mjesto. Gori smo od Srbije, Crne Gore i Makedonije dok smo za jedno mjesto bolji od Albanije.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

'Idemo korak po korak, brzih rješenja nema'

- Liste čekanja se ne mogu riješiti preko noći. Riješili smo prioritetne liste čekanja, teško bolesne koji se moraju riješiti odmah. Sa nabavkom opreme i stimuliranjem djelatnika riješit ćemo i dijagnostičke pretrage. Mi imamo i neuređeni informatički sustav. Radimo sada na novom sustavu u kojem će se vidjeti koje su pretrage bile opravdano inicirane, a koje nisu. I zato će se preuzeti odgovornost. Idemo korak po korak, brzih rješenja nema. Niti je preko noći postalo loše, niti će se preko noći sve popraviti - smatra Kujundžić.

Ministar kaže da zna sustav koje muči susjedne zemlje, te drži da je Hrvatska u brojnim segmentima ispred njih.

- Što se tiče listi čekanja, mi zadnjih šest mjeseci provodimo projekt u kojem pacijentima šaljemo SMS tri dana prije zakazanog pregleda i pitamo ih hoće li doći ili su odustali ili već negdje drugdje privatno obavili pretragu. Na taj način smo postigli određenu dekompresiju problema - kaže Kujundžić.

'Ovo je prvi puta da je dug manji'

Dotakao se i ukupnog duga u zdravstvu.

- Važno je reći da je dug na kraju 2013. godine bio 9 milijardi kuna i tadašnja vlada se zadužuje za još 6 milijardi kako bi sanirala dugove. Ova Vlada je preuzela zdravstvo sa dugom od osam milijardi i ovo je prvi puta da je ukupan dug manji, a da pritom nije povećan javni dug ni za jednu kunu. Postoje racionalni modeli gdje se radi, ureduje, mi ne smijemo djeci ostaviti dugove. Nikada nisam rekao da će se povećati dopunsko osiguranje, već sam rekao da moramo razgovarati o prihodima i rashodima. Hrvatska je u brojnim stvarima napravila pozitivne korake ali nije se lako financijski sa svime time nositi - kazao je ministar zdravstva.

'Tumačiti pismo ministru kao pritisak je zlonamjerno'

Na red je došlo i sporno pismo ministru pravosuđa.

- Tumačiti pismo jednog ministra drugom kao pritisak je zlonamjerno. Problem kojega ima zdravstvo, potencijalni dugovi prema zdravstvenim djelatnicima zbog kolektivnih ugovora traje od 2013. godine i projekcije govore da je riječ o iznosu od jedne do 1,2 milijardi kuna. Ako to tim ljudima pripada, onda to tim ljudima treba platiti. Zato sam pisao ministru pravosuđa i razgovarao i sa Ministarstvom financija, Finom i Ministarstvom rada. Pisao sam ministrima da mi daju interpretaciju svega. Ako se utvrdi da su djelatnici u pravu, Vlada će ih sve isplatiti - kazao je Kujundžić.