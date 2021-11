- Niti sam ikad tražila, niti sam primila mito od g. Žužića, a kamoli s navodnim novcem od mita kupila stan u Zadru i fiktivno ga prebacila na svog nećaka - rekla je na Županijskom sudu u Zagrebu Marina Lovrić Merzel. Rekla je i kako se ne osjeća krivom niti za ostalih šest točaka optužnice.

- Žužić je kod mene bio dva puta. Nisam ga poznavala niti s njim komunicirala. Prvi put je rekao kako kod Petrinje ima tvornicu koja proizvodi parket i tražio veću kvotu hrasta, a ne bukve za svoju proizvodnju. Rekla sam mu da je nemam ingerencije za podjelu kvota već je to u nadležnosti HGK-a i Hrvatskih šuma. Drugi put je rekao da mu nisam htjela pomoći, da mora rasprodati tvrtku i otpustiti 200 radnika. Rekao je i da je vidio da Županija prodaje udjel u Cestama Sisak i da je zainteresiran za kupnju jer ima šljunčaru. To je bilo nakon drugog natječaja za prodaju udjela u CS-u. Nakon toga više ga nisam vidjela niti čula- rekla je Lovrić Merzel.

Bivšoj županici stavlja se, naime, na teret da je od poduzetnika Željka Žužića krajem kolovoza 2011. uzela 100.000 eura mita kako bi mu, bez obzira na druge zainteresirane kupce, osigurala stjecanje poslovnih udjela u tvrtki Ceste Sisak, koje je prethodno Županijska skupština odlučila prodati. Primanje mita pokušala je, tvrdi Uskok, potom prikriti kupnjom i uređenjem stana u Zadru upisanog na njezina suoptuženog nećaka Dalibora Rožankovića, koji je, navodno, znao da je novac stečen korupcijom.

Žužić je priznao da je dao mito i s Uskokom se nagodio za uvjetnu kaznu.

Bivšoj županici stavlja se na teret i da je suprotno odluci županije da se Zavod za hitnu medicinu gradi na drugoj lokaciji poduzela sve kako bi osigurala da po znatno višoj cijeni kupi autosalon od suoptuženog Bernarda Popeca.

Prostor na kojem je bio auto salon, po tvrdnjama tužiteljstva, osim što je bio preplaćen, nije bio adekvatan za potrebe zavoda pa je županija, nakon zaključivanja ugovora o kupoprodaji nekretnine za 9,8 milijuna kuna, za dodatne radove na prenamjeni platila oko 1,4 milijuna kuna. Pritom je na ime razlike između plaćene i stvarne vrijednosti nekretnine Popecovoj tvrtki pribavljena korist od oko 4,1 milijun kuna, dok je županija oštećena za 5,6 milijuna kuna.

- Nisam nikad vidjela niti razgovarala s Popecom niti dogovarala kupnju njegova autosalona. Od ministarstva zdravstva dobili smo nalog da moramo izdvojiti Hitnu medicinu. Kako bi to riješili županijska skupština je odlučila da je pokušamo izgraditi na području Jodno no kako se to područje nalazilo u zoni arheološkog nalazišta tamo se moglo graditi samo uz uvjete Ministarstva kulture, a koliko bi nas to koštalo i koliko bi to trajalo je nepoznanica. Zbog toga je Skupština odustala od Jodna, a stigla je ponuda od Popeca. Nekretninu smo platili manje od iznosa tri različite procijene. Ministarstvo zdravlja potvrdilo je lokaciju, a sva sredstva uložena za adaptaciju i prenamjenu su svrsishodno i adekvatno uložena- branila se Lovrić Merzel.

Uskokovom optužnicom su uz Lovrić Merzel, obuhvaćeni predsjednik Nadzornog odbora Cesta Sisak Silvijo Kobešćak, Bernard Popec koji je županiji navodno iznad cijene prodao zgradu za Hitnu pomoć i nećak bivše županice Dalibor Rožanković.

Bivšu županicu Uskok tereti i zbog neosnovanog plaćanja savjetnika, odnosno da je od lipnja 2009. do travnja 2014. donijela više odluka o imenovanju članova Savjeta županice, za što im je isplaćivana mjesečna naknada od 5000 kuna neto, iako su oni za te poslove primali plaću, čime je županijski proračun oštećen za više od šest milijuna kuna. Osim toga, Lovrić Merzel je s vijećnicima, prijateljima i rodbinski povezanim osobama, tvrdi Uskok, zaključivala ugovore o djelu, iako je znala da se ugovoreni poslovi i usluge neće izvršavati jer Županija za njihovo obavljanje nije imala nikakve potrebe. Tim osobama je pribavljena korist od ukupno oko 360.000 kuna, dok je županija oštećena za oko 673.000 kuna. Lovrić Merzel je sve optužbe odbacila.

Odbacila je i optužbe da je županija po njezinu nalogu od 2005. do kraja 2013. u više navrata plaćala troškove jela i pića na raznim sastancima, privatnim ručkovima i proslavama rođendana te troškove hrane za privatne potrebe, čime joj je pribavljena korist od oko 60.000 kuna, dok je županija oštećena za 326.000 kuna.

Osvrnula se i na optužbe svjedokinje Jasmine Jovev, nekadašnje šefica kabineta Lovrić Merzel, nakon čijeg je izlaska u javnost i započelo krim istraživanje.

- Njezin šogor radio je kao domar na ugovor o djelu. Kad je ugovor istekao nisam mu ga produljila već sam zaposlila sina poginulog hrvatskog branitelja. Jednom zgodom Jovev mi je rekla "Niste Borisu produljili ugovor. Moglo bi vam biti žao". I od tada kreću radnje gđe Jovev- rekla je Lovrić Merzel.

- Postojali su savjeti za branitelje, zdravstvo te za obrt i malo poduzetništvo koji se nisu sastajali niti su sastavljali izvješća. Dobila sam nalog da sastavim dva izvješća o nepostojećim sastancima, a rečeno mi je da su takva izvješća sastavljana i dostavljana i ranije. Za županičine savjetnike za branitelje osiguravala sam službena vozila za protokolarne događaje, a iako nisu svi nazočili, u izvješćima se navodilo da su svi članovi savjeta bili na tim događajima - kazala je Jasmina Jovev na sudu.

- Narudžba bi bila antidatirana, a račun koji bi bio zaveden kao trošak neke manifestacije plaćala je županija. Tako su plaćani restoranski računi za privatne proslave ili sastanke vladajuće koalicije u županiji. Što se tiče isplate 15.000 kuna za robu koja je naručena od tvrtke Igy Commerce, županica mi je osobno rekla da to treba riješiti jer je njezin savjetnik Željko Soldo predao ponudu pa sam na zahtjev županice napisala narudžbenicu na kojoj sam navela da je riječ o troškovima za manifestaciju ‘Lipovljanski susreti’ - kazala je svjedokinja Jovev. Dodala je kako je znalo biti problema ako bi se netko od savjetnika požalio na neodgovarajući tretman.

Lovrić Merzel u svojoj obrani ustvrdila je da Jovev laže.

- Nakon rođenja drugog djeteta zatražila me da ide na rodiljni dopust. Dala sam joj, a ona je otišla u javnu kampanju za župana Žinića koji mi je bio protukandidat na izborima. Primala je plaću u Županiji i 17.000 honorara od Žinića.Dala sam joj otkaz utemeljeno i zakonito- ustvrdila je Lovrić Merzel.