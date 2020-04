'Nitko neće biti zakinut za svoju plaću. To neću dozvoliti!'

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je u ponedjeljak da je epidemija koronavirusa znatno promijenila funkcioniranje zdravstvenog sustava, no da službe Hitne pomoći moraju svoju funkciju adekvatno izvršavati.

- Reći da zdravstveni sustav funkcionira uobičajeno - to ne bi bilo istina. Nalazimo se u jeku epidemije koja je znatno promijenila funkcioniranje zdravstvenog sustava. Međutim, naše upute su vrlo jasne. Službe hitne pomoći moraju svoju funkciju adekvatno izvršavati - rekao je ministar zdravstva u Dnevniku Nove TV.

U vezi s dva smrtna slučaja, na otoku Murteru i u Rogotinu kod Ploča, čije obitelji tvrde da su životi izgubljeni zbog nedolaska Hitne pomoći, rekao je da je o tome razgovarao s ravnateljicom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu koja će zatražiti stručni nadzor.

- Modus funkcioniranja je drugačiji kada je riječ o sumnji na COVID-19. U spomenutim slučajevima nismo imali tu sumnju, stoga sam mišljenja da je djelovanje hitne medicinske djelatnosti trebalo biti uobičajeno i adekvatno - kazao je Beroš.

Na pitanje je li se mogao spriječiti "ulazak" koronavirusa u domove za starije i nemoćne, ministar Beroš rekao je da se prvo moraju utvrditi svi detalji.

- Ako bude elemenata za nekakav propust ili krivnju, reagirat će se na adekvatan način - poručio je.

Rekao je kako je iluzorno bilo očekivati da bolest neće ući u zdravstveni sustav i sustav domova, jer su to mjesta sklona infekcijama, no bitno je da epidemiološka služba čim prije reagira, detektira oboljele i kontakte.

- Od početka naglašavamo da je to najvažniji način postupanja kako bi smanjili širenje infekcije - istaknuo je ministar zdravstva.

Epidemiološka situacija je ono što će nam signalizirati da je vrijeme za popuštanje mjera. Iako danas imamo 50 novooboljelih, i to je brojka koja je savršena i da nam je netko rekao prije mjesec dana da ćemo imati ovakve brojeve, vjerujem da bi svi bili presretni, no mjesta za opuštanje apsolutno nema jer, upozorio je, u nekoliko danas drugačijeg ponašanja sve to možemo kompromitirati.

Kada je riječ o ukidanju mjera zaštite od koronavirusa, Beroš je poručio da će ih se ukidati postupno, ali tek kada za to dođe vrijeme.

Na pritužbe zdravstvenih djelatnika da su dobili manje plaće, iako su radili cijeli mjesec, ministar je rekao da nitko za svoj rad neće biti zakinut.

- Ako se ustanovi da netko nije dobio adekvatnu plaću, a odradio je određenu satnicu, isto će mu biti nadoknađeno - poručio je Beroš. Istaknuo je da je ravnateljima bolnica već ranije dao jasne upute kako da postupaju kada je riječ o obračunavanju prekovremenih sati.

- Nitko tko radi svoj posao pošteno neće biti zakinut za svoju plaću. To neću dozvoliti - zaključio je Beroš.

A na smanjenje plaća svojih zaposlenika požalio se ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić koji je za N1 rekao kako im je za ožujak isplaćena manja plaća.

- Od 12.3. morali smo se, kao najveća državna bolnica, reorganizirati. Trećina ljudi radi, trećina je u pričuvi, a trećina u pričuvi za potrebe rada na drugim lokacijama. Radimo s 35 posto kapaciteta, radimo samo hitne slučajeve i karcinome, to je 40 posto posla. Broj prekovremenih zasigurno je manji, KBC Zagreb ima 5900 zaposlenika. Moguće je da se dogodila pogreška, da prekovremeni sati nisu korektno izračunati. Ako se pokaže da je nešto krivo izračunato, manjak će im biti isplaćen u travnju - rekao je Ćorušić i dodao kako i on ima smanjenu plaću za 50 posto jer se odrekao fakultetske plaće dok nema nastave.