Nitko neće odgovarati za smrt Frane Borovine. Prijatelji: 'Lažu da vrijeme liječi sve rane...'

Nakon provedenih izvida i zaprimljenog nalaza i mišljenja vještaka utvrđeno je da nema osnove za pokretanjem kaznenog postupka, kratko su odgovorili iz dubrovačkog DORH-a na naš upit o slučaju smrti Frane Borovine, 26-godišnjeg mladića s Korčule, koji je preminuo prije godinu dana, 24. ožujka 2025., nakon osam i pol sati duge vožnje od Lastova do bolnice u Dubrovniku.

Podsjetimo, riječ je o mučnom slučaju mladog Korčulanina koji je mjesec dana prije smrti tražio pomoć zbog upale uha, prvo na Hitnoj pomoći u Blatu na Korčuli, potom i kod obiteljske liječnice, a posjetio je i stomatologa. Nitko mu nikad nije izvadio krvnu sliku, uključujući ni CRP, antibiotike nije dobio pa je bolove koje je trpio "gasio" analgeticima. Zbog upale se razvio i meningitis. Naglo pogoršanje stanja zateklo ga je na Lastovu, gdje je tih dana nešto radio. Brza brodica hitne medicinske pomoći koja je stacionirana u Dubrovniku zbog olujnog juga nije isplovila jer je procijenjeno da će im trebati previše vremena, iako je dizajnirana da plovi po svim uvjetima. Helikopter hitne medicinske pomoći nije mogao uzletjeti, a helikopter HRZ-a koji bi mogao podnijeti loše vremenske uvjete nitko nije ni zvao. Tako je Borovina na put spasa išao trajektom "Marko Polo" iz luke Ubli do Vele Luke, potom preko otoka do Grada Korčule, trajektom na Orebić, a potom preko Pelješca do Dubrovnika. Cijelim putem su ga oživljavali. Ujutro je preminuo u bolnici.

Danas, godinu dana poslije, za ovaj slučaj nitko neće kazneno odgovarati. Prema nadležnim institucijama, nije bilo propusta ni u čijem postupanju, ni liječnika niti koga drugog u sustavu hitne pomoći tko je trebao organizirati prijevoz pacijenta unutar zlatnog sata. Odgovore o ovom slučaju pokušali smo dobiti od Ministarstva zdravstva, koje je obećalo objaviti svoje rezultate inspekcijskog nadzora nakon što DORH završi svoju istragu. No sudeći po odgovoru, Ministarstvo nije obaviješteno da je DORH okončao izvide.

- Predmet je trenutačno u fazi postupanja Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (DORH) te sukladno tome ne možemo iznositi tražene informacije iz Vašeg upita - stoji u odgovoru Ministarstva iz kojega nas upućuju na DORH od kojega, tvrde, "možemo zatražiti sve dodatne informacije o tijeku postupanja". To smo i učinili još ranije, ali odgovore nismo dobili izuzev gore navedene rečenice. Obitelj i prijatelji traže pravdu.

- Kažu da vrijeme liječi rane, ali to je laž. Ne liječi. Što vrijeme ide dalje bol je sve veća jer mi nemamo nikakve odgovore. Ne možemo prihvatiti činjenicu da ga nema, ne možemo prihvatiti to da Frani nitko nije izmjerio ni CRP. Toliko je pitanja ostalo otvoreno. Prošlo je godinu dana od njegove smrti i ogorčeni smo, samo to mogu reći - kažu nam prijatelji preminulog Frane.

Naime, Frano je na Hitnoj dobio kapi za uho, obiteljska liječnica upalu nije vidjela, a kad se bol proširila na vilicu, Frano je posjetio zubara. Trpio je glavobolje, zbog čega je posjetio i liječnika na Lastovu. Kako su nam tad ispričali njegovi prijatelji, žalio se i na lupanje srca. Izmjerili su mu tlak i zaključili da je dehidrirao. S njim je na Lastovu bila majka, koja je sutradan primijetila da je Frani loše, da slabije čuje, da mu smeta svjetlo i da je malaksao.

- Cijelo to vrijeme imao je povišenu temperaturu. Koliko znamo, nitko mu ni krv tijekom cijelog tog perioda nije izvadio. Na hitnoj na Lastovu su se svi okupili, postalo je dramatično, nitko ništa nije govorio što se događa. Dalje je sve poznato. Reanimirali su ga već na trajektu, a potom i u Blatu. Kad su ga stabilizirali, krenuli su put Dubrovnika, ali mu, nažalost, nije bilo spasa. U pitanju je bio meningitis - rekli su nam tad njegovi prijatelji.

Kako smo neslužbeno doznali, preminuo je od sepse i meningitisa te, posljedično, zatajenja srca.

Nakon Franine smrti otvoren je niz pitanja o funkcionalnosti brzih medicinskih brodica i općenito odluke da bude stacionirana u Dubrovniku umjesto na Lastovu. Svjedočili smo i pričama u kojima su sami mještani te vatrogasci spašavali živote vlastitim brodovima, a naposljetku je i sam potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić tad ustvrdio da brza brodica ide na Lastovo. No takvo što se u proteklih godinu dana ipak nije realiziralo, a u Ministarstvu zdravstva kažu kako se na tome radi i da premještaj brodice na Lastovo nije isključen.

- U proteklom razdoblju poduzeti su koraci s ciljem premještaja brodice hitnog medicinskog prijevoza na Lastovo. Lokalna zajednica na Lastovu u međuvremenu je osigurala vez za brodicu i posadu za upravljanje, a preostaje osigurati tim hitne medicinske službe kao preduvjet pune operativnosti. Kao privremena mjera, sklopljen je sporazum koji omogućuje korištenje brodica Nacionalnog parka Lastovo za prijevoz hitnih pacijenata u izvanrednim situacijama. Ministarstvo zdravstva otvoreno je za prilagodbu sustava, uključujući premještaj brodice, sukladno stvarnim potrebama stanovništva i u koordinaciji s nadležnim tijelima, uz prethodno ispunjenje svih navedenih preduvjeta. Premještaj brodice na Lastovo nije isključen - kažu u Ministarstvu zdravstva dodajući kako je na području Dubrovnika stacioniran novi helikopter MUP-a koji pokriva područje južnog Jadrana, uključujući otok Lastovo, dok medicinski tim za hitne intervencije osigurava Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije.

Sudeći po odgovorima, nešto sitno se i pomaknulo, ali Franin život vratiti se ne može. Ono što se može jest obitelji dati odgovore koji su im punih godinu dana - uskraćeni.