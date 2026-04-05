Nitko nije htio platiti za glavu srbijanskog kralja u Zagrebu

Hrvatsko tržište umjetnina dobilo je prije nekoliko godina snažan impuls dolaskom ugledne rumunjske aukcijske kuće Artmark. Dotad su se u Hrvatskoj javne dražbe umjetnina organizirale samo sporadično - primjerice u organizaciji Laube ili Art Salona Zagreb - a tim se poslom sustavno bavila samo aukcijska kuća Kontura. Osnivanjem hrvatske podružnice sa sjedištem u Zagrebu, Artmark je od dolaska 2022. godine unio novu dinamiku u rastuće hrvatsko tržište, a čini se i novu razinu ekspertize i profesionalizma. “Artmark je ušao na hrvatsko tržište umjetnina koje je već imalo određenu lokalnu aukcijsku prisutnost. S dvadesetogodišnjim iskustvom Artmark je donio svoje znanje i standarde kako bi dodatno organizirao i razvijao lokalno i regionalno tržište umjetnosti”, rekao nam je direktor Artmarka za Hrvatsku Iulian Plestiu. Kako se ta ekspertiza i profesionalni kriteriji konkretno manifestiraju u praksi hrvatska je publika mogla vidjeti na velikoj proljetnoj Artmarkovoj aukciji održanoj krajem ožujka u zagrebačkom hotelu Esplanade, na kojoj je bilo ponuđeno više od 160 umjetničkih djela uglavnom hrvatskih, ali i nekolicine regionalnih umjetnika. Naglasak je bio na radovima istaknutih umjetnika moderne kao što su Ivan Meštrović, Miroslav Kraljević, Vladimir Becić i Emanuel Vidović, ali i poslijeratnih stvaralaca poput Ede Murtića, Miroslava Šuteja, Dušana Džamonje i Josipa Vanište. Na aukcijskoj prodaji uglavnom su bile ponuđene slike te nekolicina skulptura, uključujući radove Roberta Frangeša-Mihanovića, Frane Kršinića i Vanje Radauša. Uz stotinjak prisutnih u Smaragdnoj dvorani hotela Esplanade, na aukciji je sudjelovalo više od 60 aktivnih ponuđača putem interneta.