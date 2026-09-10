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Nitko nije siguran. Pogledajte što je sve Ukrajina uništila u kolovozu. Taktika im je jasna

Piše Filip Sulimanec,
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Nitko nije siguran. Pogledajte što je sve Ukrajina uništila u kolovozu. Taktika im je jasna
Foto: X/Screenshoot
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Ukrajina je u kolovozu pogodila 17 sredstava protuzračne obrane, 6 mostova, više od 20 skladišta, više od 30 zapovjednih mjesta

U kolovozu 2026. Oružane snage Ukrajine nastavile su svoju sustavnu kampanju napada srednjeg dometa na operativnu pozadinu neprijatelja i njegov vojno-gospodarski potencijal, objavilo je ministarstvo obrane.

Prošlog mjeseca pogođene su sljedeće mete:

17 sredstava protuzračne obrane
6 mostova
više od 20 skladišta
više od 30 zapovjednih mjesta

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Po nalogu predsjednika, Ministarstvo obrane Ukrajine, Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine i postrojbe Oružanih snaga Ukrajine sustavno rade na intenziviranju napada u operativnu dubinu neprijatelja.

Svaki uništeni radar, sustav protuzračne obrane i sustav elektroničkog ratovanja otvara put napadima na neprijateljsku duboku pozadinu. Uništeni mostovi znače poremećenu logistiku. Pogođena skladišta i zapovjedna mjesta znače smanjenu borbenu spremnost neprijateljskih postrojbi.

Ministarstvo obrane iznosi pojedinosti o neprijateljskim ciljevima koje su Oružane snage Ukrajine prošlog mjeseca pogodile uporabom sposobnosti za napade srednjeg dometa.

Uništavanje ruske protuzračne obrane

U kolovozu su nastavljeni napori na uništavanju ruske protuzračne obrane kako bi se osiguralo nesmetano djelovanje ukrajinskih udarnih sredstava.

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Pogođeni su položaji ruskih sustava protuzračne obrane, uključujući raketne sustave S-400 Triumf u Gelendžiku i Brjanskoj oblasti, sustave Pancir u Jejsku, sustave Tor u Rostovskoj oblasti, sustave Buk-M3 u Luganskoj oblasti te sustave Strela-10 u Kremini.

Uništeno je nekoliko radarskih sustava, uključujući radar velikog dometa Nebo-U u Sevastopolju, kao i radare Nebo-SV, Kasta i Podljot. Uništeni su i sustavi elektroničkog ratovanja, uključujući sustav Peresvet-M u Lugansku.

Ometanje ruske logistike i opskrbe

Oružane snage Ukrajine nastavile su sa sustavnim napadima na ruske logističke pravce. Napadi su pogodili željeznički most Sivash u području Čongara, željezničke mostove u blizini Vladislavivke i Svitlodolinskog, kao i cestovne mostove preko rijeke Sejm u Kurskoj oblasti i rijeke Moločna u Zaporiškoj oblasti. Pogođen je i prijelaz preko rijeke Mokri Jali u Donjeckoj oblasti.

Osim infrastrukturnih ciljeva, Oružane snage Ukrajine pogodile su više od 20 skladišta u kojima su se čuvali materijal i streljivo, kao i remontne baze na privremeno okupiranim područjima i u pograničnim regijama Rusije.

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Napadi na infrastrukturu ruskih bespilotnih letjelica i zapovjedna mjesta
U kolovozu su ruske lokacije povezane s uporabom bespilotnih sustava i plovila nastavile biti sustavno identificirane i napadane.

Pogođena je baza za bespilotna površinska plovila (USV) u Čornomorskom. Izvedeno je i više od 30 napada na zapovjedna mjesta, skladišta i lansirne položaje za napadne bespilotne letjelice, uključujući one u Brjanskoj oblasti, Donjeckoj oblasti i na Krimu.

Onemogućeno je nekoliko zemaljskih releja koji se koriste za upravljanje napadnim bespilotnim letjelicama Geran/Gerbera, čime su oslabljene sposobnosti neprijatelja za koordinaciju napada dronovima.

Sposobnosti za napade srednjeg dometa korištene su za napade na ruska vojna zapovjedna mjesta, uključujući glavno i pričuvno zapovjedno mjesto u Donjecku, postrojbu FSB-a u Ščastlivcevu te centar za obuku operatera bespilotnih letjelica u Lugansku.

Sustavna uporaba sposobnosti za napade srednjeg dometa omogućuje Ukrajini da postupno smanjuje ruski vojni potencijal i narušava otpornost neprijateljskog sustava zapovijedanja i upravljanja.

Kao što je ranije objavljeno, u srpnju su Oružane snage Ukrajine uporabom sposobnosti za napade srednjeg dometa pogodile 14 željezničkih i cestovnih mostova i nadvožnjaka, kao i pontonske prijelaze.

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