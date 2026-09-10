Britanski veterani obučavaju Ruse za rat u Srbiji i Bugarskoj?

Bivši pripadnici zapadnih specijalnih postrojbi, uključujući veterane britanskog SAS-a, navodno su obučavali ruske državljane u vojnim kampovima u Bugarskoj i Srbiji, navodi se u povjerljivom obavještajnom memorandumu do kojeg je došao britanski The Telegraph.

Procjena, pripremljena za obavještajne službe zemalja saveza Five Eyes, navodno je utvrdila s „visokim stupnjem uvjerenja“ da su među instruktorima bili bivši pripadnici britanskih i australskih specijalnih snaga, američkih policijskih struktura i američkih Navy SEAL-a.

Kao jedna od ključnih lokacija navodi se centar kompanije Alfa-Metal u Mejdeniju, na sjeveru Bugarske. Kompanija nudi obuku specijalnih snaga, napredne snajperske tečajeve i borbu prsa o prsa, a pojedini programi koštaju oko 4.000 eura po osobi.

Prema memorandumu, ruski državljani navodno su primani na tečajeve i nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. The Telegraph navodi i da je Alfa-Metal ranije objavio oglas u kojem je tražio iskusnog instruktora iz SAS-a.

Alfa-Metal kategorički je odbacio optužbe, tvrdeći da nikada nije angažirao bivše pripadnike SAS-a ili drugih zapadnih specijalnih snaga za obuku Rusa ili osoba koje bi se borile na strani Rusije. Kompanija je također negirala aktualne veze s ruskom tvrtkom Alfa Region, iako je priznala da je ranije imala profesionalne kontakte s njom.

Australska obavještajna služba sada istražuje navode iz memoranduma, a rezultati bi mogli biti podijeljeni s Velikom Britanijom i SAD-om.

The Telegraph naglašava da navode iz memoranduma nije mogao neovisno potvrditi, dok su pojedini izvori povezani sa SAS-om osporili tvrdnje o sudjelovanju veterana te postrojbe u obuci Rusa.