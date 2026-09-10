Obavijesti

News

Komentari 0
VETERANI SAS-A

Britanski veterani obučavaju Ruse za rat u Srbiji i Bugarskoj?

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Britanski veterani obučavaju Ruse za rat u Srbiji i Bugarskoj?
Foto: Ramil Sitdikov
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kao jedna od ključnih lokacija navodi se centar kompanije Alfa-Metal u Mejdeniju, na sjeveru Bugarske

Bivši pripadnici zapadnih specijalnih postrojbi, uključujući veterane britanskog SAS-a, navodno su obučavali ruske državljane u vojnim kampovima u Bugarskoj i Srbiji, navodi se u povjerljivom obavještajnom memorandumu do kojeg je došao britanski The Telegraph.

Procjena, pripremljena za obavještajne službe zemalja saveza Five Eyes, navodno je utvrdila s „visokim stupnjem uvjerenja“ da su među instruktorima bili bivši pripadnici britanskih i australskih specijalnih snaga, američkih policijskih struktura i američkih Navy SEAL-a.

Kao jedna od ključnih lokacija navodi se centar kompanije Alfa-Metal u Mejdeniju, na sjeveru Bugarske. Kompanija nudi obuku specijalnih snaga, napredne snajperske tečajeve i borbu prsa o prsa, a pojedini programi koštaju oko 4.000 eura po osobi.

BIVŠI ZAŠTITAR ŠPIJUNSKA AFERA Rusi uhitili ukrajinskog agenta, planirao je napad na britanske diplomate?!
ŠPIJUNSKA AFERA Rusi uhitili ukrajinskog agenta, planirao je napad na britanske diplomate?!

Prema memorandumu, ruski državljani navodno su primani na tečajeve i nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. The Telegraph navodi i da je Alfa-Metal ranije objavio oglas u kojem je tražio iskusnog instruktora iz SAS-a.

Alfa-Metal kategorički je odbacio optužbe, tvrdeći da nikada nije angažirao bivše pripadnike SAS-a ili drugih zapadnih specijalnih snaga za obuku Rusa ili osoba koje bi se borile na strani Rusije. Kompanija je također negirala aktualne veze s ruskom tvrtkom Alfa Region, iako je priznala da je ranije imala profesionalne kontakte s njom.

Australska obavještajna služba sada istražuje navode iz memoranduma, a rezultati bi mogli biti podijeljeni s Velikom Britanijom i SAD-om.

The Telegraph naglašava da navode iz memoranduma nije mogao neovisno potvrditi, dok su pojedini izvori povezani sa SAS-om osporili tvrdnje o sudjelovanju veterana te postrojbe u obuci Rusa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nitko nije siguran. Pogledajte što je sve Ukrajina uništila u kolovozu. Taktika im je jasna
OSLIJEPI NEPRIJATELJA

Nitko nije siguran. Pogledajte što je sve Ukrajina uništila u kolovozu. Taktika im je jasna

Ukrajina je u kolovozu pogodila 17 sredstava protuzračne obrane, 6 mostova, više od 20 skladišta, više od 30 zapovjednih mjesta
ŠPIJUNSKA AFERA Rusi uhitili ukrajinskog agenta, planirao je napad na britanske diplomate?!
BIVŠI ZAŠTITAR

ŠPIJUNSKA AFERA Rusi uhitili ukrajinskog agenta, planirao je napad na britanske diplomate?!

Uhićenje bivšeg zaštitara britanskog veleposlanstva u Moskvi dolazi usred rastućih napetosti između Rusije i Ujedinjenog Kraljevstva, a optužbe o terorizmu i špijunaži dodatno kompliciraju situaciju.
Ukrajina u protunapadu. Osvojili 152 kilometra. Rusi napustili svoj mostobran
DONJECKA OBLAST

Ukrajina u protunapadu. Osvojili 152 kilometra. Rusi napustili svoj mostobran

OSINT projekt procijenio je da je gubitak ruskih položaja sjeverno od Limana smanjio opasnost od okruženja grada i ublažio pritisak na Slovjansk

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026