Ukrajina u protunapadu. Osvojili 152 kilometra. Rusi napustili svoj mostobran

Ukrajinske snage navodno su pokrenule protuofenzivu u smjeru Limana, u sjevernom dijelu Donjecke oblasti, ponovno zauzevši oko 152 četvorna kilometra (58 četvornih milja) ukrajinskog teritorija, izvijestio je AMK Mapping, neovisni OSINT projekt.

Institut za proučavanje rata (ISW) također je izvijestio da ukrajinske snage nastavljaju protuofenzivu u smjeru Limana, čime je djelomično potvrđena procjena AMK Mappinga. Istodobno, analitičari ISW-a nisu objavili razmjere ukrajinskih teritorijalnih dobitaka.

Foto: Oleksandr Ratushniak

Prema AMK Mappingu, ruske snage tijekom proteklog tjedna povukle su se zapadno od rijeke Nitrius, a zatim još istočnije, prema rijeci Žerebec. To je povlačenje navodno omogućilo ukrajinskim snagama da ponovno zauzmu sela Šandriholove, Serednje, Zelena Dolina, Derilove i Novomihajlivka, smještena sjeverno od Limana, kao i područje u blizini tih sela.

Ukrajinske snage trenutačno pokušavaju doći do rijeke Žerebec iz nekoliko smjerova, objavio je AMK Mapping.

OSINT projekt procijenio je da je gubitak ruskih položaja sjeverno od Limana smanjio opasnost od okruženja grada i ublažio pritisak na Slovjansk, koji se nalazi oko 22 kilometra jugoistočno od Limana, kao i na Borovu u Harkivskoj oblasti, oko 25 kilometara sjeverno od područja koje je navodno ponovno zauzeto.

Novinari Gwara Media također su kontaktirali glasnogovorništvo 3. armijskog korpusa, koji je sudjelovao u borbama u smjeru Limana. Brigada je odbila komentirati navode o protuofenzivi.