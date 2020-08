'Nitko nije znao da Austrija traži popunjavanje formulara. Hitna pomoć je došla po trudnicu...'

Oni koji su putovali prije nas, čekali su na granici po 12 sati jer su zbog te papirologije u sat vremena propuštali 50 automobila. Kad su uvidjeli koje su probleme izazvali, promijenili su odluku, kaže nam putnik Marijo

Minute su se činile kao godine. Pripremili smo se na put od šest do osam sati, a samo smo na granici u koloni čekali od 14 sati u subotu do 10.30 sati u nedjelju, i to s troje male djece, priča nam Marko R., jedan od putnika koji su zapeli u 12-kilometarskoj koloni pred Austrijom. Očajni putnici javljali su nam se jer nitko od njih nije znao za odluku Austrije koju su takoreći donijeli preko noći. Naime, u subotu u ponoć stupila je na snagu nova mjera po kojoj su svi koji su prelazili austrijsku granicu i bili na proputovanju morali ispuniti formulare s osobnim podacima. S nekoliko putnika koji su zapeli pred Karavankama razgovarali smo dok još nisu znali kad će stići kući, ali smo i sutradan provjerili jesu li se domogli svojih domova. Put koji smo zadnjih šest godina prelazili u šest sati (u idealnim uvjetima), a za koji nam je prosječno trebalo sedam sati, jučer nam je trajao više od 22 sata. Bilo je prestrašno, iscrpljujuće za obitelj i za mene, i evo sad se idemo napokon odmoriti - kaže nam Marko R. On je s obitelji krenuo za Njemačku u subotu u podne iz Zagreba.</p><p>- Oko 14 sati bili smo na ulazu u tunel Karavanke, nedaleko od slovensko-austrijske granice. Od tada do ponoći smo uspjeli proći samo tunel jer su u sat vremena kroz tunel puštali možda 20-ak automobila - rekao nam je u subotu dok je još muku mučio u koloni od 12 kilometara. Cijelu noć su ondje proveli s tisućama drugih putnika na cesti pred granicom. Sutradan smo ga nazvali da vidimo je li se domogao Njemačke.</p><p>- Granicu smo prešli u 10.30 sati u nedjelju. Iako su nam rekli da u Austriji ne smijemo stajati, morali smo predahnuti zbog djece i zbog sebe. Stali smo na odmorište na tri sata da dođemo k sebi jer je sve to skupa bila prava agonija - dodao je Marko.</p><p>Pitali smo što su u formularu tražili da popune.</p><p>- Joj, od osobnih podataka do toga gdje ste bili, koliko dugo, zašto ste ondje putovali i slično. Na kraju su oni koji su i dijelili formulare ljudima savjetovali da upišu bilo što samo da se kolona pokrene – rekao je Marko.</p><p>Kaže kako nisu nigdje čuli ni pročitali da će Austrijanci to tražiti na granici.</p><p>- Da smo znali, ne bismo ni putovali. Mislim da je neozbiljno što javnost nije o tome obaviještena - kaže Marko.</p><p>Provjerili smo jučer s našim veleposlanikom u Austriji, <strong>Danielom Glunčićem</strong>, što Hrvatska može i poduzima po ovom zastoju na granici jer su među ogorčenim putnicima bili i građani iz Hrvatske.</p><p>- Upravo smo preko vašeg medija doznali za ove probleme i pomno pratimo situaciju. Trenutačno sam u Hrvatskoj, no moj opunomoćenik radi na tome. Inače, u nedjelju ujutro smo doznali da je problem nastao zbog naputka austrijskog Ministarstva zdravstva koje traži da svi koji samo prolaze Austrijom popunjavaju neke formulare. To je stvorilo kilometarske kolone - rekao je veleposlanik. Neki su čekali i više od 13 sati. Pojasnio je i što veleposlanstvo može poduzeti.</p><p>- Najblaža mjera je da telefonski nazovemo dežurne u Austriji i upozorimo na probleme u kojima su se našli naši državljani. Ako ne odreagiraju, ide takozvana službena nota austrijskom Ministarstvu zdravstva i unutarnjih poslova - pojasnio je Glunčić. Nakon što su gužve riješene iz Ministarstva vanjskih poslova obavijestili su medije da je ministar<strong> Gordan Grlić Radman</strong> kontaktirao austrijskog kolegu <strong>Alexandera Schallenberga </strong>izrazivši zabrinutost zbog situacije. Dok su nadležni poduzimali korake, naši putnici su svjedočili o mučnom čekanju.</p><p>- Napokon smo uspjeli proći Karavanke. Kolona je bila 12 kilometara, a za to nam je trebalo 3,5 sati, s time da smo mi dobro i prošli - priča nam <strong>Marijo Turak</strong> (51), koji se s hvarske obale uputio u Njemačku u noći na nedjelju, točnije u 3.15 sati ujutro.</p><p>- U subotu smo ranije legli upravo zbog puta koji nas čeka i do tada nismo pročitali niti čuli informacije da Austrija uvodi novu mjeru popunjavanja formula pri prelasku granice. Ta je odluka stupila u ponoć na snagu dok smo mi spavali. Oni koji su putovali prije nas, čekali su na granici po 12 sati jer su zbog te papirologije u sat vremena propuštali 50 automobila. Kad su uvidjeli koje su probleme izazvali, promijenili su odluku te su formulare morali ispunjavati samo Austrijanci koji su se vraćali kući - pojašnjava nam Marijo, koji se u vrijeme razgovora s nama našao u novoj koloni.</p><p>- Izgleda da su 50 km od Salzburga neki radovi jer opet skoro pola sata stojimo na cesti i, kako se čini, to će potrajati. Preporuka je da se nigdje ne staje, no kao i svi ostali nismo izdržali jer mora se i na toalet, i po vodu, i hranu koju smo potrošili – rekao je Turak.</p><p>Čekajući u kolonama pratili su austrijske medije te nam prepričava o čemu su izvještavali.</p><p>- Na radiju su objavili kako je u koloni u Karavankama hitna pomoć stigla po trudnicu. Riječ je o Njemici koja je putovala iz Hrvatske kući. Ne znaju je li joj pozlilo ili je imala trudove, no rekli su kako je prvo zvala policiju, koja je uzvratila da joj ne može pomoći. Uz to, bio je slučaj muškarca koji pak nije htio potpisati da se neće zaustavljati u Austriji jer je bio revoltiran da ne može ni na toalet - ispričao je Marijo, koji je putovao 12 sati umjesto pet i pol sati.</p>