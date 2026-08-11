Nitko se u Saboru nije odazvao sastanku Mosta: ‘Nije oporba okrenula leđa Mostu, nego Lici'

Niti jedan od saborskih klubova nije se odazvao na sastanak Mosta u Saboru na kojemu se trebalo razgovarati o inicijativi za izvanrednom sjednicom Sabora i izglasavanjem nepovjerenja Vladi zbog ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću. Na sastanak su bili pozvani svi, pa i vladajući. No zato Most dolazi u Gospić, gdje je za petak zakazana izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, koju je sazvala Dušica Radojčić (Možemo!)

- Željeli smo poslati poruku da ovo nije stranačko pitanje ni pitanje jedne stranke, ovo je društveni problem, ovo je prijetnja zdravlju, ugroza okoliša i naše vode, ali neki ljudi očito ne znaju cijeniti ljudsko zdravlje ni prirodne ljepote - poručio je Nikola Grmoja (Most).

Žao mu je što predstavnici oporbe nisu prepoznali važnost trenutka, dok su znali da se od vladajućih vjerojatno nitko neće odazvati. Iz pojedinih oporbenih stranaka pitaju zašto je Most pozvao vladajuće.

Zagreb: Poziv Mosta na zajednički sastanak zbog ekološke katastrofe u Lici | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Pa to su zastupnici o kojima ovisi ova Vlada. Željeli smo ih pogledati u oči i pitati: 'Pa zar vi ovo podržavate' - rekao je Grmoja, koji smatra da je oporba svojim nedolaskom okrenula leđa Lici, ne Mostu.

Zvonimir Troskot ne vidi svjesnost kod aktera na političkoj sceni da nam je petina zemlje zaražena. Marin Miletić zgrožen je lakoćom s kojom se vladajući odnose prema nacionalnoj katastrofi u srcu Hrvatske.

- Nemoguće je da nitko nije primijetio 1500 šlepera otrovnog otpada. Andrej Plenković kao premijer tvrdi da ništa nije znao. Ako ima zrnca časti i morala, on bi trebao podnijeti ostavku jer ovo je zastrašujuće. Ako ima đon obraz, kakav smo iskusili da ima, onda bi ljudi unutar HDZ-a trebali tog čovjeka maknuti od sebe. U slučaju da do toga ne dođe, narod treba shvatiti da sva vlast pripada njima i narod to treba pokazati masovno na ulicama - rekao je Miletić.

Za SDP sve kreće od petka. Naime, tad je Možemo! sazvao Odbor za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. U svojem odgovoru Mostu, Klub SDP-a zahvalio je na pozivu i poručio kako su otvoreni za razgovore o svim nadstranačkim pitanjima koja pridonose dobrobiti građana.

- Smatramo da razgovore možemo započeti već u petak, 14. kolovoza, u Gospiću na izvanrednoj sjednici Odbora za zaštitu okoliša i prirode. Ovim putem pozivamo i Vas da nam se pridružite na sjednici, gdje možemo otvoriti sva relevantna pitanja i razgovarati o mogućim rješenjima - stoji u SDP-ovu odgovoru na Mostov poziv.

Sandra Benčić (Možemo!) objasnila je razloge zašto se na poziv Mosta nisu odazvali.

- Riječ je o stranki koja je dva puta dovela HDZ na vlast, u periodu kad se stvarao ovaj sustav koji nas je doveo do slučaja Gospić, Benkovac i Poznanovec, i koja se samo prije dva tjedna nije odredila hoće li ponovno s HDZ-om. Takva stranka za nas nije opozicija - rekla je Benčić.