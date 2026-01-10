Niz pitanja o rušenju nebodera: Gdje će se zbrinuti 80.000 tona građevnog otpada od Vjesnika?

Nešto manje dva mjeseca od kobnog požara u zgradi Vjesnikova nebodera na Slavonskoj aveniji u Zagrebu konačno je poznato tko bi ga i kako trebao rušiti. Kako je objavio ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, riječ je o tvrtki Eurco iz Vinkovaca, a ugovoreni posao izrade projektne dokumentacije i uklanjanja zgrade procijenjen je na 4,2 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 5,3 milijuna eura s PDV-om. Rok za izradu projekta i uklanjanje zgrade te odvoženja materijala je tri mjeseca od potpisivanja ugovora, što je predviđeno 21. siječnja, nakon što istekne rok za podnošenje žalbi. Tvrtka Eurco rušila je i Hotel Marjan u Splitu što je trajalo oko godinu dana.

