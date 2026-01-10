Obavijesti

Niz pitanja o rušenju nebodera: Gdje će se zbrinuti 80.000 tona građevnog otpada od Vjesnika?

Niz pitanja o rušenju nebodera: Gdje će se zbrinuti 80.000 tona građevnog otpada od Vjesnika?
Ostatke zgrade nakon rušenja po ugovoru je dužan zbrinuti izvođač. Trebali bi završiti negdje na području Zagreba, ali odlagališta nema

Nešto manje dva mjeseca od kobnog požara u zgradi Vjesnikova nebodera na Slavonskoj aveniji u Zagrebu konačno je poznato tko bi ga i kako trebao rušiti. Kako je objavio ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, riječ je o tvrtki Eurco iz Vinkovaca, a ugovoreni posao izrade projektne dokumentacije i uklanjanja zgrade procijenjen je na 4,2 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 5,3 milijuna eura s PDV-om. Rok za izradu projekta i uklanjanje zgrade te odvoženja materijala je tri mjeseca od potpisivanja ugovora, što je predviđeno 21. siječnja, nakon što istekne rok za podnošenje žalbi. Tvrtka Eurco rušila je i Hotel Marjan u Splitu što je trajalo oko godinu dana.

